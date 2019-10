VIDEO Houston Rockets-Milwaukee Bucks 111-117 NBA | highlights e sintesi della partita

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Era probabilmente il match più attesonotte NBA. Da una parte l’esplosiva coppia formata da James Harden e Russell Westbrook e dall’altra l’MVPpassata stagione Giannis Antetokounmpo. A festeggiare alla fine è il greco, visto che i suoihanno espugnato il Toyota Center, superando gliper 117-111. Bellissima rimonta dei, che erano sotto all’intervallo di quindici punti. Decisivo un ultimo quarto da 39-24 per la squadra di coach Budenholzer, vissuto per molti minuti senza Antetokounmpo, costretto in panchina per aver commesso il sesto fallo. Il greco, comunque, è stato grande protagonista del match con una tripla doppia da 30 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. Anon sono bastati i 24 punti e 16 rimbalzi di Westbrook. Serata negativa al tiro per Harden (2/14), che chiude alla fine con 19 punti e 14 assist....

GruwFrequency : RT @dchinellato: Prime impressioni su Bucks e Rockets dopo il 117-111 di MIL ?? Giannis è già spaventoso (30-13-11) ma può diventare ancora… - dchinellato : Prime impressioni su Bucks e Rockets dopo il 117-111 di MIL ?? Giannis è già spaventoso (30-13-11) ma può diventare… - BadilloNieto : ¡Fin del primer episodio! #Washington pega primero. 5-4 a #Houston. #WorldSeries #SerieMundial #StayInTheFight… -