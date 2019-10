VIDEO Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 122-141 NBA | highlights e sintesi della

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Dopo aver vinto il derby contro i Lakers, i Losfanno un’altra vittima illustre e sono i. Nel giornoprima al Chase Center, isubiscono la peggior sconfitta di sempre per una squadra all’esordio nella nuova arena. Infatti isi impongono addirittura per 141-122 al termine di un match dominato da Leonard e compagni. Proprio Kawhi è il miglior marcatore di Loscon 21 punti, ma sono importanti anche i 20 punti di Patterson e la doppia doppia di Zubac (16 punti e 10 rimbalzi). Anon bastano i 23 punti di Steph Curry (2/11 da tre) e i 20 di D’Angelo Russell.-LOSCLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ...

Sergio37075361 : RT @Teo__Visma: C'è una linea rossa comune tra l'ultima sconfitta dei Golden State Warriors alla Oracle Arena e la prima sconfitta al Chase… - Teo__Visma : C'è una linea rossa comune tra l'ultima sconfitta dei Golden State Warriors alla Oracle Arena e la prima sconfitta… - mickeyinspirit_ : RT @_j99731_: 191016 CASPERRADIO …?????? #Golden_Child #????? #??? #?? #JOOCHAN #????? -