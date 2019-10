VIDEO F1 - GP Messico 2019 : venerdì dedicato alle prove libere a Città del Messico : Inizia il fine settimana di gare sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1: il venerdì, come di consueto su quasi tutti i tracciati del Mondiale, è dedicato alle prove libere. IL VENERDI’ DELLE prove libere DEL GP DEL Messico DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen prepara i tacos! : Curioso siparietto ripreso dalle telecamere di Sky a poche ore dall'inizio del week end di F1 in programma sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico: Max Verstappen fa gli onori di casa, pur essendo olandese, preparando i tacos, piatto tipico del Paese centroamericano. MAX Verstappen prepara I TACOS PRIMA DEL GP DEL Messico DI F1

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : "Non è un weekend speciale - punto a vincere. E per il Mondiale…" : Lewis Hamilton potrebbe laurearsi Campione del Mondo di F1 in occasione del GP del Messico, per riuscire nell'impresa dovrà guadagnare almeno 14 punti nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas. Il britannico ha raccontato le sue sensazionia i microfoni di Sky: "Non lo vivo come un weekend speciale, al netto del fatto che siamo in Messico ed è un bellissimo posto. Lo vedo come un weekend normale, cercheremo di vincere come

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Messico 2019 : "Sarà dura - la Ferrari va forte. Dobbiamo migliorare per il 2020" : Max Verstappen ha vinto le utime due edizioni del GP del Messico e spera di lottare per un magico tris in questa tappa del Mondiale F1 anche se il pilota della Red Bull è consapevole delle difficoltà che potrà incontrare sul tracciato intitolato ai fratelli Hernandez: "Quest'anno sarà più difficile per noi perché le Ferrari sono veloci in rettilineo e la potenza conta. Sarà dura ma a me piace guidare qui e spero che questo possa

VIDEO Lewis Hamilton può vincere il Mondiale F1 in Messico - primo match point per il britannico : Lewis Hamilton può vincere il Mondiale F1 2019 già in occasione del GP del Messico. Il britannico ha in mano il primo match point della stagione e punta a raggiungere il sesto titolo iridato ma la missione non sarà semplice per l'alfiere della Mercedes visto che ci sono poche combinazioni matematiche, deve fare quattordici punti in più del compagno di squadra Valtteri Bottas.

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Messico 2019 : "Siamo ottimisti - attenzione alla Red Bull" : Charles Leclerc spera di essere grande protagonista in occasione del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Ferrari ha vinto in Belgio e in Italia, ha dimostrato tutta la sua caratura nelle ultime cinque gare e vuole tornare al successo sfruttando la bontà della Rossa che è in grande crescita. Il monegasco ha parlato alla vigilia dell'evento:

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : tutti i numeri e le curiosità del circuito Hermanos Hernandez : 17 curve, 71 giri, 2240 metri sul livello del mare, 4,304 metri per un giro, 305,354 la lunghezza della gara. Sono questi i numeri del GP del Messico, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul tracciato intitolato ai fratelli Hernandez e in cui si sono imposti per due volte fuoriclasse come Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansel, Max Verstappen (2017 e 2018).

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : "Abbiamo una buona chance di vincere" : C'è grande ottimismo da parte di Sebastian Vettel per il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia dell'evento: "Penso che abbiamo una buona chance per vincere, almeno spero. Oggi è però impossibile dire dove andremo forte domenica, sono comunque ottimista".

Napoli - Lozano show con il Messico : 1 gol - 2 assist ed un rigore sbagliato – VIDEO : Napoli, Lozano show con il Messico: 1 gol, 2 assist ed un rigore sbagliato Al Bermuda National Stadium finisce 5-1 per il Messico, un risultato che vale la vetta del girone di CONCACAF Nations League, l'equivalente di Nord e Centro America della nostra Nations League. Grande protagonista Hirving Lozano, il calciatore del Napoli ha fornito due assist eccezionali, ha realizzato un goal e ha anche sbagliato un calcio di rigore.

Lozano protagonista assoluto in Messico (VIDEO) : Hirving Lozano è stato protagonista questa notte di una grande prestazione con il Messico nella partita contro il Bermuda. L'attaccante del Napoli ha siglato prima un assist per il gol dell'1-0 siglato da Antuna, con un filtrante fantastico e poi un gol da incorniciare, con un tiro di prima intenzione a beffare il portiere. Non tutto può sempre andare per il verso giusto Hinving non si è fatto mancare un errore sul finale sbagliando

