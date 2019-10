Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buon pomeriggio abbiamo trovato l’appuntamento con la linfa mobilità dellaandiamo subito ad aggiornare la situazione sulla raccordo interno uretra Cassia bis diramazionenord Anche a causa delle difficoltà di immissione sulla diramazione stessa dove si è verificato un incidente e stanno interna code tra Nomentana e a 24 in poi di attrattività via del mare e Tuscolana sulla A1 Firenzecode tra Ponzanono e il bivio per la diramazionenord versorisultato Urbano dell’a24 il traffico è rallentato tra fiorentini e i raccordi in quest’ultima direzione sulla Salaria per incidente abbiamo code da raccordo a Settebagni verso Rieti rimosso invece un incidente sullaFiumicino a via della Magliana il raccordo in uscita dalla città traffico quindi regolare prosegue infine lo ...

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2019 ore 16:30: Astral infomobilità Buon pomeriggio… - Sabina1956 : RT @FrancoBechis: L'idea vincente di Virginia Raggi? per ridurre il traffico di Roma: regalare un paio di ore di sonno in più alle centinai… - FrancoBechis : L'idea vincente di Virginia Raggi? per ridurre il traffico di Roma: regalare un paio di ore di sonno in più alle ce… -