Verissimo | Heather Parisi | ‘Soffrivo di bulimia | pesavo 43 kg | avevo accanto persone

(Di venerdì 25 ottobre 2019)parla per la prima volta adel delicato periodo in cui da ragazza, nel pieno della sua carriera, ha sofferto di disturbi alimentari. “Ho sofferto di. Nel periodo in cui a Milano facevo Fantastico 4 con Gigi Proietti (era il 1983-1984 n.d.r), ero talmente infelice della mia vita privata che mangiavo di tutto e poi vomitavo l’anima. Sono riuscita a pesare 43 chili e più mi dicevano che ero troppo magra, più continuavo a mangiare e poi a vomitare.e la“Il mio problema – prosegue – è chedelleterribili che mi hanno portato a prendere decisioni sbagliate. Grazie a mio marito Umberto Maria, senza medicinali e senza terapie mentali, piano piano ne sono uscita”. #Nemicamatissima, volano gli ascolti pere Lorella Cuccarini Il primo ritratto ...

