Venezia | via libera al ticket Per entrare si paga da 3 a 8 euro

Venezia - via libera al ticket d'ingresso per i turisti : Giorgia Baroncini Dopo gli scontri tra maggioranza e opposizione, a breve si pagherà il ticket: tariffe ridotte per i primi mesi, poi saliranno a seconda della gionata. Polemiche sui parenti dei mestrini Nonostante i continui scontri tra maggioranza e opposizioni, questa sembra la volta buona. Dal primo luglio 2020, ai visitatori di Venezia non pernottanti sul territorio comunale o in strutture venete convenzionate con il Comune ...

Viaggio a piedi da Venezia a Pechino : la guida AIGAE Vienna Cammarota sarà la prima donna al mondo a compiere l’impresa : “Il mio appello è chiaro: venga riconosciuto e rispettato il popolo curdo che alla base ha una grande storia”: lo ha dichiarato Vienna Cammarota, donna tenace, guida Ambientale Escursionistica dell’AIGAE, salernitana di anni 70, Coordinatrice delle Guide Ambientali Escursionistiche della Campania. Vienna sarà la prima donna al mondo a percorrere a piedi il cammino da Venezia a Pechino. Vienna partirà nel mese di Aprile ed arriverà in Cina nel ...

Crocieristica : Venezia - al via gruppo lavoro per sostenibilità futura (2) : (Adnkronos) - Molte delle istanze comuni dipendono innanzitutto dai limiti fisici che caratterizzano i porti europei che, a differenza di quelli caraibici ad esempio, sono incastonati in un quadro urbano di impianto antico di grande interesse storico ed artistico e, dunque, di forte richiamo per il

Crocieristica : Venezia - al via gruppo lavoro per sostenibilità futura : Venezia, 18 ott. (Adnkronos) - Le delegazioni di sette dei principali porti crocieristici europei – Amsterdam, Palma di Maiorca, Bergen, Cannes, Dubrovnik, Malaga, Marsiglia Fos – si sono riunite oggi a Venezia, presente in qualità di uditore anche un rappresentante dell’International Transport Foru

Open Fiber - al via la commercializzazione dei servizi nelle aree bianche del Friuli Venezia Giulia : Ampezzo è il primo comune della Regione Autonoma FVG, incluso nei bandi Infratel, che da oggi viaggerà a una velocità di...

Sissy Trovato Mazza - i pm di Venezia insistono : “Archiviare l’indagine - l’agente penitenziario si suicidò”. La famiglia : “Faremo opposizione” : La Procura di Venezia non ha dubbi: nessuno sparò all’agente di polizia penitenziaria Maria Teresa Trovato Mazza, detta Sissy, di 28 anni, trovata in fin di vita l’1 novembre 2016 all’interno di un’ascensore dell’ospedale Santi Giovanni e Paolo. Il colpo era partito dalla sua pistola d’ordinanza e quindi si tratterebbe di un tentativo di suicidio che per due anni ha tenuto Sissy tra la vita e la morte. Mazza è ...

Volotea : Venezia - al via tre nuove rotte dal Marco Polo : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) – Volotea, la compagnia aerea basata a Venezia che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato oggi l’avvio di 3 nuove rotte per il 2020 alla volta di Lussemburgo, Hannover (rotta esclusiva) e Kalamata (rotta esclusiva), che si vanno ad aggiungere al nuovo collegamento per Lione, il cui volo inaugurale è confermato per venerdì 18 ottobre. Con un’offerta totale di ...

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup basket in DIRETTA : 34-22 - scappa via la Reyer a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Transizione veloce di Phillip da brutta persa della Reyer, il fallo è di Stone, ci sono due liberi per il numero 9 del Tofas Bursa 38-26 2/2 Williams, 2’33” all’intervallo lungo Altra gita in lunetta per Williams, secondo fallo di Ariel Filloy 0/2 Williams Tiri liberi guadagnati ancora da Williams 38-24 Tonut rientra in campo appoggiando al vetro il +14! Altro time out per il ...

Venezia : Pellicani (Pd) - ‘entro l’anno al via il protocollo fanghi’ : Venezia, 10 ott. (AdnKronos) – “Siamo finalmente vicini allo sblocco del protocollo fanghi. Il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente ha fatto sapere che il governo si impegna a chiudere la partita entro l’anno. è un fatto molto importante perché consente di risolvere un problema molto sentito in città. Oggi in Commissione Ambiente il governo ha risposto a una mia interrogazione a risposta immediata (question time) ...

Venezia : Pellicani (Pd) - ‘entro l’anno al via il protocollo fanghi’ (2) : (AdnKronos) – “Inoltre nell’ambito degli interventi di manutenzione della laguna, è necessario risolvere al più presto anche la questione relativa alla realizzazione delle opere di protezione della cassa di colmata B lungo il Canale dei Petroli, il cui progetto prevede la realizzazione di una palancolata lunga 1335 metri, con altezza 8,5 metri”, sottolinea.“Come Deputato del Pd di Venezia continuerò a seguire passo ...