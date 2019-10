Valentino Rossi | GP Australia 2019 | “Sono stato veloce con asciutto e bagnato Primo

MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e classifica FP2. Vinales il migliore - Dovizioso 2° - Marquez 6° e Valentino Rossi 7° : Maverick Vinales (Yamaha) ha realizzato il miglior crono delle prove libere 2 del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island l’iberico ha stampato un notevolissimo 1’28″824 a precedere la Ducati di Andrea Dovizioso di 0″496 e la Honda del britannico Cal Crutchlow (+0″501). Il campione del mondo Marc Marquez non è andato oltre il sesto tempo a 0″597, mettendosi ...

LIVE MotoGP - GP Australia 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Valentino Rossi a caccia di conferme. Dalle 6.05 le FP2 : La cronaca delle FP1 – Il programma del GP Australia (25 ottobre) – La presentazione del GP Australia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d'Australia, terzultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, team e piloti lavoreranno sull'assetto per massimizzare la loro prestazione in vista delle qualifiche della ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Australia 2019 : Vinales vola sul bagnato - Marquez 3° e Valentino Rossi 4°. Dovizioso chiude la top-10 : Maverick Vinales vola sul bagnato nelle FP1 del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island l’iberico della Yamaha ha confermato di apprezzare particolarmente il lay-out oceanico (ricordando il successo dell’anno scorso). Il “Top Gun” della classe regina ha stampato il crono di 1’38?957, essendo l’unico ad infrangere la barriera dell’1’39” e mettendo in mostra in queste condizioni ...

MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e classifica FP1. Vinales il migliore - Marquez 3° e Valentino Rossi 4°. Dovizioso chiude la top-10 : E’ stato lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales il migliore delle prove libere 1 del GP d’Australia, tappa del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato oceanico, con asfalto bagnato per l’arrivo della pioggia, l’iberico ha preceduto l’Australiano della Ducati Pramac Jack Miller (+0″147) e il campione del mondo della Honda Marc Marquez (+0″385). Valentino Rossi ha concluso in quarta posizione ...

LIVE MotoGP - GP Australia 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Valentino Rossi cerca la soluzione ai problemi : Il programma del GP Australia (25 ottobre) – La presentazione del GP Australia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d'Australia, terzultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, team e piloti lavoreranno sull'assetto per massimizzare la loro prestazione in vista delle qualifiche della gara. Come è noto, i giochi sono ...

MotoGp - otto anni fa la tragedia di Marco Simoncelli : il post social di Valentino Rossi per il SIC è dolcissimo [FOTO] : Con un giorno di ritardo, il pilota della Yamaha ha postato sui social un ricordo del SIC, scomparso il 23 ottobre del 2011 in Malesia Sono passati otto anni dalla morte di Marco Simoncelli, avvenuta il 23 ottobre 2011 a Sepang, durante il Gran Premio della Malesia. Un giorno tragico, rimasto impresso nel cuore di tutti gli appassionati di motociclismo, toccati profondamente da quella tragedia. Oggi, nessuno osa dimenticare il pilota di ...

Valentino Rossi è per sempre - l'impresa : 400 gare in MotoGp. Poi la promessa ai tifosi : Nel circuito australiano di Philipp Island, Valentino Rossi festeggerà le sue 400 gare in MotoGp. Il quarantenne pilota della Yamaha non ha nascosto la sua soddisfazione per questo prestigioso traguardo: "Bello raggiungere questo traguardo su un circuito così iconico, se me l'avessero detto agli eso

MotoGp - Valentino Rossi non ha dubbi : “Futuro? Posso dire che ho deciso con chi chiuderò la mia carriera” : Il Dottore ha parlato del suo futuro a Phillip Island, sottolineando di aver già deciso con quale squadra chiudere la propria carriera Il Gran Premio d’Australia sarà il numero 400 per Valentino Rossi in carriera, un traguardo prestigioso che il pesarese taglierà sulla iconica pista di Phillip Island. AFP/LaPresse Un numero davvero impressionante, che non può non spingere il Dottore ad interrogarsi sul proprio futuro, considerando ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Marquez vuol allungare la striscia vincente - Valentino Rossi in cerca di feeling con la Yamaha : E dopo Motegi (Giappone) è la volta di Philipp Island (Australia). Nello splendido scenario oceanico, lungo i saliscendi tipici del layout “aussie”, il Circus della MotoGP si esibirà per regalare spettacolo agli appassionati. Come è noto, i giochi sono fatti: lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il titolo iridato, il sesto nella classe regina e l’ottavo in totale nella sua carriera, e la Honda si è imposta per la 25esima volta ...

MotoGp - Valentino Rossi e il traguardo dei 400 Gp : “ecco come avrei reagito se me lo avessero detto da piccolino” : Il pilota della Yamaha ha parlato del traguardo dei 400 Gran Premi che taglierà in Australia, svelando le proprie sensazioni in conferenza stampa Fine settimana speciale per Valentino Rossi a Phillip Island, in Australia infatti il Dottore festeggerà il traguardo dei 400 Gran Premi in carriera, un numero spaventoso che ne testimonia la grandezza. AFP/LaPresse Proprio di questa ricorrenza si è parlato in conferenza stampa, dove il pesarese ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Australia 2019 : “Bello festeggiare i 400° GP qui - le mie motivazioni sono le stesse di sempre” : Valentino Rossi si appresta a vivere il weekend del GP d’Australia, pRossima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, con voglia di riscatto dopo il brutto epilogo della gara in Giappone. La caduta e il ritiro a Motegi hanno rappresentato uno dei punti di down di una stagione, complessivamente, molto deludente. Ne è consapevole il “Dottore” che, distanziato di 205 lunghezze nella classifica generale dal campione del mondo Marc ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Australia 2019 : “Dobbiamo lavorare sodo - la pista di Phillip Island mi piace molto” : Valentino Rossi e la vittoria che manca da due anni e più, Valentino Rossi e un podio distante circa sei mesi. La stagione del Mondiale di MotoGP volge al termine e per il “46” motivi di soddisfazione ce ne sono pochi, per non dire nessuno. Il trionfo di Marc Marquez e l’astro nascente Fabio Quartararo sono i temi di questo 2019 e lui figura nel capitolo delle delusioni. Sì perché il settimo posto in classifica generale, a 205 punti ...

