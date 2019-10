Uragano Mediterraneo tra Egitto e Israele | 200mm di pioggia e venti a 110km h | “evento

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Mentre l’Italia è colpita da una violenta ondata di maltempo che si sta concentrando all’estremo Sud e soprattutto in Sicilia, sviluppi meteorologici ulteriormente interessanti stanno avvenendo nell’estremo est del, che nelle scorse ore ha fornito il potenziale per un Medicane (dall’inglese Mediterranean Hurricane, ossia). Forti piogge e alte onde stanno già colpendo l’settentrionale, inclusi il Cairo e Alessandria, e ci sono preoccupazioni anche per gli effetti su. L’ha già fatto i conti con il maltempo nei giorni scorsi, quando le piogge hanno gettato il Cairo nel caos, allagando le strade e l’aeroporto. Almeno 8 persone sono morte a causa dell’alto livello dell’acqua e il rischio di folgorazione. Meteo, lagetta il Cairo nel caos: strade e aeroporto allagati, traffico in tilt FOTO e VIDEO...

