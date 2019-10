Upas trame all' 1 novembre | Diego ha un drammatico confronto con Raffaele in prigione

Upas - trame settimanali al 1° novembre : Raffaele in ansia per le sorti di suo figlio : Un posto al sole, la popolare soap opera partenopea, nei prossimi episodi darà ancora grande spazio alla storyline che vede protagonista l'avvocato Leone. Le trame inerenti le puntate in onda dal 28 ottobre al 1° novembre, rivelano che ci sarà una svolta importante con Diego che verrà arrestato e formalmente accusato di tentato omicidio. Intanto, Raffaele sarà sempre più in ansia per le sorti di suo figlio ed avrà un drammatico confronto con lui ...

Upas - trame 21-22 ottobre : Giovanna scopre che Aldo ha una relazione : Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' la cui ambientazione è nello storico palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 5356 trasmesso lunedì 21 ottobre svelano che il personaggio di Raffaele sarà al centro delle trame. Il portiere non saprà in quale maniera risolvere i problemi del figlio dopo l'incidente avvenuto all'avvocato Leone. Nicotera comincerà ad avere dei ...

Upas - trame al 25 ottobre : Raffaele in pena per il figlio : Un posto al sole, la storica soap opera napoletana, continua a collezionare ottimi ascolti su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 21 al 25 ottobre rivelano svariati colpi di scena. Scendendo nei dettagli, Giovanna Landolfi farà indagini più dettagliate su l'incidente che ha coinvolto Aldo Leone, mentre Diego avrà molta paura di essere incriminato. Giulia capirà che è giunto il momento di non pensare sempre e solo a Denis. ...

Upas - trame 17 e 18 ottobre : Andrea capisce di aver commesso degli errori con Alice : Continua la programmazione della soap opera di Rai tre 'Un posto al sole' che rappresenta un appuntamento imperdibile per i milioni di telespettatori italiani. Si sta per concludere un'altra settimana e l'attenzione è rivolta al personaggio di Diego. Le anticipazioni dell'episodio numero 5354 di Un posto al sole trasmesso giovedì 17 ottobre svelano che Aldo verrà condotto in ospedale. In questa occasione, Beatrice farà i conti con la realtà e si ...

Upas trame al 25 ottobre : incidente ad Aldo - Eugenio nasconde i suoi sospetti su Diego : Nelle prossime puntate di Un posto al sole la storyline sul grave incidente ad Aldo Leone entrerà nel vivo con l'inizio delle indagini preliminari. Come anticipato dal settimanale Telepiù, Eugenio si troverà a dover affrontare una situazione decisamente scomoda dalla quale non saprà come uscire. Il magistrato penserà che possa essere stato Diego ad avere investito Aldo Leone, ma, almeno inizialmente, preferirà tenere per sé i suoi sospetti, ...

Upas - trame al 25 ottobre : Fabrizio chiede a Marina di fare un viaggio : La soap opera 'Un posto al sole' riesce a lasciare con il fiato sospeso i milioni di telespettatori per la presenza di nuovi colpi di scena. Il pubblico ha assistito al ritorno di un personaggio come il magistrato Nicotera, che ritiene Diego come responsabile dell'incidente di Aldo. Le anticipazioni degli appuntamenti dal 21 al 25 ottobre spiegano che Raffaele si accorgerà dello strano comportamento di Diego. Lo stesso Eugenio vorrà capire cosa ...

Upas - trame al 18 ottobre : Vittorio alle prese con l'invadenza della madre Assunta : Continuano gli appuntamenti con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che vede al centro delle trame il personaggio di Diego. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 14 fino a venerdì 18 ottobre svelano che Diego (Francesco Vitiello) avrà un pesante scontro con Aldo. Il giovane Giordano si sfogherà con il padre a causa dello stato d'animo nel quale si trova il figlio del portiere di Palazzo Palladini. Alice farà ritorno ...

Upas - trame al 18 ottobre : Aldo lotta tra la vita e la morte : Gli spoiler della nota soap opera Un posto al sole riservano interessanti novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre, Diego andrà a sfogarsi con Raffaele che si troverà di passaggio a Napoli, dopo lo scontro avuto con Aldo Leone. Nel frattempo Alice cercherà di trascorrere un po' di tempo con suo padre, ma l'uomo sarà notevolmente distratto a causa di un'improvvisa notizia molto ...

Upas - trame dal 21 al 25 ottobre : Giovanna convoca Beatrice in commissariato : Un posto al sole tornerà con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena, e darà grande spazio al caso Leone. Le trame relative alle puntate in onda dal 21 al 25 ottobre, rivelano che Diego pian piano si convincerà di essere stato lui ad investire Aldo e così deciderà di costituirsi. Nel frattempo, Giovanna Landolfi dopo aver scoperto l'infedeltà coniugale dell'avvocato Leone, convocherà Beatrice in commissariato per darle ...

Trame Upas al 18 ottobre : Vittorio avrà problemi sul lavoro : Un posto al sole regalerà una nuova appassionante settimana di programmazione al suo fedele pubblico che ogni sera si sintonizza su Rai Tre per seguire le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Le Trame dal 14 al 18 ottobre, infatti, svelano che al centro dei riflettori ci sarà Diego. Il ragazzo, sempre più ossessionato da Beatrice, ritornerà a pedinarla e ad appostarsi sotto casa sua. Proprio durante uno dei suoi pedinamenti, ...

Upas - trame all'11 ottobre : Mia complica la vita di Alex - Diego ossessionato da Beatrice : Tanti sono colpi di scena accadranno nelle prossime puntate settimanali di Un posto al sole, in onda da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre 2019 su Raitre alle ore 20:45 circa. Scendendo nei dettagli delle anticipazioni, Silvia cercherà di aiutare a tutti i costi Alex Parisi. Invece, Mia non sarà del tutto d'accordo a lasciare la Terrazza mentre Vittorio si renderà conto di sentirsi deluso per la questione che si è creata con l'ormai ex fidanzata. ...

Upas - trame dal 7 all'11 ottobre : Mariella e Guido indagano su Cinzia : Un posto al sole, la popolare soap partenopea tornerà con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame inerenti gli episodi in onda dal 7 all'11 ottobre, rivelano che Mariella e Guido presto scopriranno la verità su Cinzia. Intanto, Marina dopo aver consolidato il suo rapporto con Fabrizio, si ritroverà a dover prendere una difficile decisione riguardante la battaglia legale atta a riabilitare il nome di suo padre. Infine ...

Upas trame all'11 ottobre : Arturo e Sebastiano avranno un confronto : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 7 all'11 ottobre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Arturo e Sebastiano, ricoverati allo stesso ospedale, avranno modo di confrontarsi mentre il rapporto tra Marina e Fabrizio diventerà sempre più solido. Tra Renato e Nadia la situazione peggiorerà sempre di più, tanto ...

Upas - trame al 4ottobre : Alex lascerà Palazzo Palladini - Adele rifiuterà il dottor Poggi : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 1 al 4 ottobre saranno molteplici i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori. Alex scoprirà il tradimento di Vittorio e per questo motivo prenderà una difficile decisione che coinvolgerà anche Mia. Renato verrà rifiutato da Adele e vivrà un momento di crisi personale e con Nadia. Tra Filippo e ...