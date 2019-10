Uomo suicida a Napoli | era un vigile urbano | si è sparato con la sua pistola Aveva 52

Fonte : ilmattino

(Di venerdì 25 ottobre 2019) All?alba di oggi i carabinieri della Stazione Chiaia sono intervenuti in via Cesario Console per il suicidio di un. Sul posto si è appurato che si tratta di A....

cambiavento_cz : #MancusoR: non sono sulla busta paga si nessuno, parlo da uomo libero. Noi votiamo tutte le pratiche all'… - pier_pas81 : Un uomo si suicida perché viene truffato con un concorso falso per operatori sanitari in #Calabria Come si fa a spe… - lorenamanca1 : RT @lanuovasardegna: Silius, accusato di picchiare la moglie si suicida. Le indagini sull'uomo andavano avanti da tempo. La donna domenica… -