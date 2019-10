Università di Pisa | a Federico Faggin il dottorato honoris causa in Ingegneria

Corretta cultura del cibo e coltivazioni sostenibili : il Centro di Ricerche Agro-Ambientali dell’Università di Pisa compie 30 anni : compie 30 anni il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” (CiRAA) dell’Università di Pisa, una realtà unica in Toscana che dalla sua fondazione ad oggi ha sempre operato per promuovere una Corretta cultura del cibo e per sviluppare sistemi di coltivazione e di allevamento sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Per festeggiare questo anniversario venerdì 25 ottobre dalle 9 nella sede del Centro (via vecchia di Marina, 6, ...

Pisa - cibo da strada via dalle zone universitarie : protestano i titolari dei furgoncini : I furgoncini che vendono cibo di strada nelle zone più frequentate dagli universitari di Pisa, dovranno sloggiare, in base a una recente ordinanza del Comune. Divampa la protesta dei titolari dei food truck cibo commercio street food food truck cibo di strada Raffaello Binelli ?Url ...

Torna a Pisa BRIGHT - la Notte dei delle ricercatrici e dei ricercatori : le iniziative dell’Università di Pisa : Il 27 settembre Torna a Pisa BRIGHT, la Notte dei delle ricercatrici e dei ricercatori festeggiata in tutta la Toscana. L’edizione 2019 prevede una serie di eventi che vedrà protagonisti università e i centri di ricerca promotori dell’iniziativa: Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV – Istituto ...

Università di Pisa : “Buste compostabili disperse scorrettamente in ambienti costieri potrebbero provocare alterazioni alla vegetazione” : Al Forum PolieCo sull’economia internazionale dei rifiuti, promosso a Ischia, è intervenuta oggi la ricercatrice presso l’Università di Pisa, dottore di ricerca in Scienze ambientali, Elena Balestri, che ha presentato i risultati di uno studio in merito agli effetti sulla vegetazione delle buste compostabili disperse nell’ambiente costiero. “Recentemente sono state immesse in commercio nuove tipologie di buste, certificate come biodegradabili ...

Università : Sant’Anna di Pisa - Normale e Bologna salgono nella top 200 mondiale : Le tre italiane guadagnano posizioni nella classifica 2020 dei migliori atenei stilata dal magazine britannico Times Higher Education (The), che quest’anno ha messo sotto la lente oltre 1.300 Università da 92 paesi del mondo

All’Università di Pisa il Congresso dell’Associazione degli italianisti : al centro del dibattito il rapporto tra letteratura e scienza : Il rapporto tra letteratura e scienza è un tema di indubbia importanza storica e insieme di grande attualità, perché pone domande che toccano l’essenza dell’umanesimo, dell’età moderna, del presente e soprattutto del nostro futuro, non a caso una dimensione prediletta da alcuni generi letterari, a cominciare da quello utopico/distopico e fantascientifico. Il Congresso dell’Associazione degli italianisti (ADI), che si svolgerà a Pisa dal 12 al 14 ...