Una Vita Anticipazioni 25 ottobre | Rosina Vs Casilda! Maria

Una Vita Anticipazioni 26 ottobre 2019 : Samuel aggredito da Jimeno Batan - ma si tratta di una farsa... : Mentre Samuel continuerà a portare avanti il suo subdolo piano, Rosina e Casilda riusciranno finalmente a riappacificarsi.

Una Vita - spoiler : Alicia invita Telmo a concedersi a lei per il bene di Lucia : Le trame della serie televisiva spagnola Una Vita continuano ad essere abbastanza movimentate. Negli episodi che il pubblico vedrà sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, il parroco Telmo Martinez (Dani Tatay) sarà messo a dura prova. La nuova arrivata Alicia Villanueva (Virginia Mora-Figueroa) dopo aver spinto Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) a rilasciare una testimonianza contro il prelato, farà un passo indietro. La forestiera ...

Anticipazioni Una Vita dal 27 ottobre al 2 novembre : l’intervento di Ursula : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Samuel si dichiara a Lucia, Ursula interviene per aiutare Telmo Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, Telmo fa delle indagini su Jimeno Batán, dopo aver visto quest’ultimo parlare con Samuel. Il sacerdote scopre che l’uomo è uno strozzino. Felipe e Celia, intanto, si rendono conto […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 27 ottobre al 2 novembre: ...

Anticipazioni Una Vita : Samuel Alday si sacrifica per salvare la moglie Genoveva : Le tragedie sono una costante nelle trame di Una Vita e non ne saranno escluse le prossime puntate italiane, che sanciranno l'uscita di scena di diversi personaggi principali. Tra di essi, oltre a Trini e Celia, ci sarà anche l'attuale villain della telenovela ovvero Samuel Alday. Nelle attuali vicende, il fratello di Diego è concentrato sull'eredità di Lucia, convinto che solo il matrimonio con la ricca ragazza potrà permettergli di saldare i ...

Una Vita spoiler 26 e 27 ottobre : Lucia sparisce - Celia e Felipe spaventati : Le puntate di Una Vita che andranno in onda sabato 26 e domenica 27 ottobre saranno incentrate su Lucia, la quale ha appena appreso di essere figlia di due fratellastri: la giovane ne è rimasta ovviamente sconvolta, ma a turbare particolarmente il suo animo ci sono anche tutte le persone del quartiere che, ormai, l'hanno ripudiata proprio a causa delle sue origini. Celia e Felipe sono molto preoccupati per lei e per tale ragione la esortano a ...

Una Vita anticipazioni : TELMO avrà una “proposta indecente” - la reazione : Le prossime puntate italiane di Una vita saranno piene di tentazioni per il parroco TELMO Martinez (Dani Tatay). Eh sì: ossessionato dall’idea di allontanare l’amata Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) dal cattivissimo Samuel Alday (Juan Gareda), il sacerdote comincerà a mettere in dubbio la sua vocazione e, come se non bastasse, si troverà a dover interagire con Alicia Villanueva (Virginia Mora-Figueroa), una sua ex senza ...

Una Vita - spoiler : Samuel minaccia la sua nuova complice Alicia : Sono sempre più entusiasmanti le vicende della serie televisiva Una Vita. Nelle puntate in programmazione in Italia tra qualche settimana, entrerà in scena Alicia Villanueva (Virginia Mora-Figueroa) una vecchia conoscenza del parroco Telmo Martinez (Dani Tatay). La nuova arrivata dopo aver messo piede ad Acacias 38 aiuterà Samuel Alday (Juan Gareda), visto che avrà il compito di manipolare Lucia Alvarado contro il sacerdote. Il piano del ...

Una Vita - anticipazioni : SAMUEL caccia da Acacias ALICIA VILLANUEVA : Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, il piano di SAMUEL Alday (Juan Gareda) per impedire a Padre Telmo Martinez (Dani Tatay) di avvicinarsi troppo a Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) andrà incontro a un problema evidente. Tutto ciò avrà a che fare con l’ingresso di ALICIA VILLANUEVA (Virginia Mora-Figueroa), una vecchia conoscenza del parroco di Acacias. Una Vita, news: ALICIA sostiene di essere stata violentata da Telmo Eh sì: in ...

Una Vita/ Anticipazioni 24 ottobre : Pena dice no all'intimità con Flora! : Una Vita, Anticipazioni oggi, 24 ottobre: Padre Telmo rivela alla stampa la verità su Lucia: la ragazza aprirà gli occhi su Samuel?

Una Vita Anticipazioni 25 ottobre 2019 : Lucia inizia a sospettare di Samuel : Dopo che la verità è uscita fuori, Samuel cerca di riavvicinare Lucia, ma l'Alvarado non si fida più!