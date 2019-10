Una Lega povera e piena di debiti | una Lega ricca e pulita | il gioco delle tre carte di

Giuseppe Conte al Copasir - via al processo Lega su Russiagate e 007. Dal M5s nessUna domanda : È il giorno del "processo" di Giuseppe Conte al Copasir, ma nell'audizione al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica sullo spinoso intreccio Russiagate-007, il premier troverà un alleato prezioso: il Movimento 5 Stelle. Leggi anche: "Cosa chiederò a Conte al Copasir". Il leghista V

Riparte l’Nba - Una Lega da 3 - 7 miliardi di dollari in stipendi : NBA stipendi 2019 2020 – Torna la NBA: nella notte la sfida tra Toronto Raptors e New Orleans Pelicans darà ufficialmente il via alla regular season 2019/20. Si parte, dunque, con i campioni in carica che, oltre alla consegna dell’anello, dovranno vedersela con i Pelicans di Nicolò Melli, il terzo italiano sbarcato in estate in […] L'articolo Riparte l’Nba, una lega da 3,7 miliardi di dollari in stipendi è stato realizzato da Calcio e ...

La Domenica Ventura - prete furioso in collegamento con Simona : «Non me ne frega niente che lei sia cattolica». La conduttrice : «Portategli Una camomilla» – Video : La Domenica Ventura A La Domenica Ventura i migliori momenti li regalano i vari collegamenti con gli inviati, in particolare con Saverio Montingelli, che dalla prima puntata ha a che fare con frati, suore e sacerdoti tifosi. Quello di oggi, però, non ha eguali: il ‘prete furioso’ Padre Vincenzo, da Genova, ne ha per tutti, Simona Ventura in primis. Inizia il collegamento – con la notizia che Sampdoria-Roma si gioca ...

Italia's got talent - Antonio Sorgentone si costituisce dopo l'aggressione al collega : "Sono Una vittima" : Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, il vincitore di Italia's Got talent Antonio Sorgentone ha accoltellato il collega musicista Mirko Dettori, all'Ellington Club di Roma, per poi darsi immediatamente alla fuga, facendo perdere le sue tracce. A distanza di un giorno circa, il pianista di Giulianov

Tradito dalla Lega - l'albergatore social di Ischia fonda Una lista civica : Ischia - dalla mancata nomina a capo isolano della Lega, al movimento civico fai-da-te che quotidianamente attraverso i social bacchetta politici ed istituzioni locali e rivendica...

L’attore argentino brasiliano Juan Darthés - accusato di avere stuprato Una collega minorenne in Nicaragua nel 2009 - è stato incriminato per stupro : L’attore argentino brasiliano Juan Darthés, che nel dicembre 2018 fu accusato di avere stuprato una collega minorenne durante un tour promozionale di una telenovela in Nicaragua, è stato formalmente incriminato per stupro dalla procura generale nicaraguense, che ne ha chiesto

Caso Regeni - scarcerato dopo 2 anni uno dei legali della famiglia : Una speranza per la verità mentre in Egitto aumenta la repressione : scarcerato uno dei legali della famiglia di Giulio Regeni: una speranza nella strada verso una soluzione del Caso, nel marasma repressivo messo in atto dal regime egiziano. Ibrahim Metwaly Hegazy, avvocato egiziano e attivista per i diritti umani, membro fondante dell’Ecrf, la Commissione egiziana per i diritti e la libertà, era stato fermato nel settembre 2017 all’aeroporto internazionale del Cairo mentre si stava imbarcando su un volo con ...

Bolzano - Svp e destre tedesche approvano la cancellazione del nome ‘Alto Adige’ da Una legge. M5s : “Provocazione. La Lega succube” : Piccola modifica, grande strappo. Con un eufemismo l’hanno definita una semplice “correzione linguistica” da apportare alla versione italiana del testo di una legge. Ma dietro quelle parole modificate dal Consiglio provinciale di Bolzano si cela un conflitto mai risolto attorno alla definizione dell’Alto Adige. I cittadini di lingua tedesca, infatti, contestano l’uso di questo nome, perché frutto della fascistizzazione della ...

Basket - Eurolega. Le parole di Ettore Messina dopo la vittoria col Zalgiris KaUnas : “Faccio i complimenti ai miei giocatori per la vittoria. Mi è piaciuto Jeff Brooks” : MILANO – dopo la vittoria 85-81 della sua Olimpia Milano all’esordio casalingo in Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas, che ha sistemato la situazione a seguito della sconfitta della scorsa settimana in trasferta a Monaco di Baviera – contro il Bayern -, Ettore Messina ha analizzato la gara che ha portato “le scarpette rosse” ad avere ragione dei lituani al termine di una partita infinita: “Era importante ...

Eurolega – Prima vittoria per l’Olimpia Milano - lo Zalgiris KaUnas si arrende 85-81 al Mediolanum Forum : La formazione di coach Messina dimentica il passo falso compiuto con il Bayern, imponendosi al Mediolanum Forum contro lo Zalgiris Kaunas Prima vittoria in questa edizione di Eurolega per l’Olimpia Milano, che supera al Mediolanum Forum lo Zalgiris Kaunas con il risultato di 85-81. Dopo la sconfitta subita all’esordio contro il Bayern, gli uomini di coach Messina scendono in campo con il piglio giusto, decisi a riscattare il ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris KaUnas - Eurolega basket in DIRETTA : 30-23 - i lituani cercano il recupero a più riprese a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-26 Nothing but net, la spara da tre Milaknis 32-23 2/2 Tarczewski, 5′ a fine secondo quarto Gran palla di Rodriguez per Tarczewski, pesca il fallo di Ulanovas, sono due tiri liberi (ma poteva essere anche un potenziale gioco da tre punti) 30-23 SERGIO RODRIGUEZ! Ecco la tripla dell’iberico! In precedenza lo Zalgiris ha rischiato il -2 su una situazione identica con pressing alto ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris KaUnas - Eurolega basket in DIRETTA : 23-7 - gran partenza dei padroni di casa con un’ottima difesa e 8 punti di Brooks : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sbaglia l’aggiuntivo Scola 27-19 SCOLA! LeDay arriva in ritardo e invece dello sfondamento commette soltanto fallo, peggiorando la situazione perché l’argentino segnando ha anche il libero aggiuntivo 25-19 Cerca di accendersi Lekavicius, sono sette i punti per lui 25-17 Sblocca la situazione Scola, che sfrutta l’esperienza per segnare nel pitturato 23-17 Non si ferma lo ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris KaUnas - Eurolega basket in DIRETTA : 8-0 - buonissima partenza dei padroni di casa soprattutto in difesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-4 Cinciarini per Micov al limite dei 24: tripla! +14 Milano! LA STOPPATA DI BILIGHA SU LEDAY! Eccellente gesto atletico del centro della Nazionale! 15-4 Correzione a canestro di Brooks dopo la penetrazione di Micov, tocca la doppia cifra di vantaggio Milano! Primo fallo di Milano nella partita, lo commette White su Lekavicius. 3’24” alla prima sirena 13-4 Realizza ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris KaUnas - Eurolega basket in DIRETTA : si comincia al Forum di Assago - esordio casalingo per gli uomini di Ettore Messina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:42 In corso la presentazione delle due squadre 20:40 Si sta riempiendo il Forum, avviato a un buon indice di presenze per questa serata 20:35 Dieci minuti all’inizio in quel del Forum di Assago, dove le squadre stanno per finire la parte del riscaldamento che precede la presentazione 20:30 Nelle file di Milano c’è un ex: è Aaron White, che ha giocato per due stagioni allo ...