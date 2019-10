Una donna anziana riceve come regalo dal figlio un viaggio in Colombia ma non immagina la

Entra in un museo e scopre di avere un tumore al seno : l’incredibile storia di Una donna viva per miracolo : Bal Gill è un donna fortunata. Nonostante abbia avuto un tumore, la sua fortuna è indiscutibile. Non aveva sintomi, non aveva avuto avvisaglie di sorta, ma aveva un cancro e se non fosse stato per un caso fortuito, probabilmente, se ne sarebbe accorta troppo tardi. Un giorno la donna è Entrata in un museo di Edimburgo e lì, grazie ad una termocamera, ha individuato da sola la massa tumorale. E’ accaduto lo scorso maggio quando Bal, 41enne, ...

Dritto e rovescio - donna rom vs Daniela Santanchè : secondo round. «Sei brutta - sorridi come Una strega. Lascia stare i miei figli - sennò ti faccio…» – Video : Dritto e rovescio A Dritto e rovescio secondo round tra Daniela Santanchè e la donna rom, madre di una ragazzina incinta a 13 anni. Dopo le pesanti offese pronunciate la settimana scorsa dalla signora di etnia sinti ai danni della parlamentare di Fratelli d’Italia, ieri sera la trasmissione di Rete4 è tornata ad approfondire il caso con i medesimi ospiti. E con l’inevitabile prosieguo della lite a distanza. Giovedì scorso, la rom ...

I clan di camorra e gli affari sporchi del padre di Una donna magistrato : Il re dei funerali finisce in carcere per reati di camorra. La figlia ? all?epoca brillante studentessa di giurisprudenza, oggi giudice a Foggia ? aveva avuto alle sue dipendenze in...

Londra - aborto imposto a Una donna disabile : «Per il suo interesse» : Secondo i medici, avrebbe l’età mentale di una bambina. Per questo, a una disabile di vent’anni, il giudice dell’Alta Corte di Londra ha ordinato l’interruzione di gravidanza. La donna vive nel nord dell’Inghilterra ed è stata in affido per gran parte della sua vita. È incinta di circa 12 settimane e il suo nome non è stato rivelato per proteggere la sua privacy. È stata aperta un’inchiesta: le autorità stanno indagando per capire se la ...

Donna scopre di avere un cancro al seno grazie a Una fotocamera termica in un museo : Se oggi è viva, Bal Gill lo deve alla termocamera di un museo di Edimburgo che le ha individuato un tumore al seno, permettendole così di prenderlo e curarlo in tempo. “È un caso fortunatissimo. La termografia può rilevare la presenza di un’area di aumentata temperatura ma non è l’esame che si usa per la diagnosi del carcinoma”, spiega a Ilfattoquotidiano.it la radiologa Maura Tonutti, responsabile della radiologia senologica all’ospedale di ...

Dentista le estrae dieci denti per Una grave malattia alle gengive : donna muore dissanguata : Ha dovuto sottoporsi all‘estrazione di dieci denti dall’arcata superiore della bocca a causa di una grave malattia alle gengive ma siccome stava assumendo un farmaco anticoagulante è morta dissanguata poche ore dopo l’operazione. È successo a una donna di Purley, nel Surrey, in Gran Bretagna, come riferisce il Telegraph: a Tushar Patel, il dentista che ha eseguito l’intervento alla Confidential Clinics, è stato impedito ...

Tumore al seno - donna scopre di essere malata grazie a Una fotocamera termica in un museo : Una donna ha scoperto di avere un Tumore grazie ad un’attrazione in un museo. Bal Gil, questo il nome della protagonista della storia a lieto fine, dopo essere stata in una stanza con una fotocamera termica, le cui immagini cambiano colore a seconda della temperatura, ha notato che un seno aveva un colore diverso dall’altro, scoprendo dopo una visita che l’anomalia era dovuta al cancro. La vicenda è accaduta al museo World of ...

Belen Rodriguez - la sorpresa di Stefano De Martino la lascia senza parole : “Ecco come far felice Una donna” : Belen e Stefano De Martino sono da poco volati alle Maldive per una vacanza da sogno a tutto relax e a tutta passione. Sono soli, senza il figlio Santiago che, secondo i beninformati non sarebbe infatti partito con i genitori, ma potrebbe essere rimasto a Milano per poter frequentare la scuola. Sappiamo per certo però, grazie alle informazioni fornite da Belen tra le Storie di Instagram, che con Stefano soggiorna presso il lussuoso Baglioni ...

Uccisa a 3 anni - un uomo e Una donna sospettati dell’omicidio della piccola Kamille : Patrick Devone Stallworth e la sua fidanzata 29enne, Derick Irisha sono entrambi sospettati dell'omicidio della piccola Kamille McKinney la bambina di tre anni ritrovata cadavere in una discarica di Birmingham, in Alabama. Stallworth era stato precedentemente accusato ache di possesso di immagini pedopornografiche.Continua a leggere

Meningite - grave Una donna di 64 anni di Prato : La malattia ha colpito una donna di 64 anni che è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Santo Stefano: la prognosi è riservata. In corso la tipizzazione dell'infezione. Già avviata, ha reso noto la Asl, la profilassi per le persone venute a più stretto contatto con la donna.Continua a leggere

L’Amazzonia ‘è Una donna stuprata’. Nelle parole di due giornaliste l’essenza dell’impegno ecologico della Chiesa : Preti sposati sì o preti sposati no? Il Sinodo speciale dei vescovi sulL’Amazzonia in corso in Vaticano rischia di passare alla storia esclusivamente per la decisione finale che, il 26 ottobre prossimo, prenderanno i quasi 200 presuli partecipanti in merito ai cosiddetti “viri probati”. Si tratta di uomini sposati che vengono ordinati preti senza lasciare la loro famiglia. “Affermando che il celibato è un dono per la Chiesa – si legge nel ...

Svolta nella scomparsa di Una donna nel trapanese : arrestato l'ex compagno : Svolta nelle indagini sulla fine di Angela Stefano, 48 anni, la donna scomparsa il 5 febbraio scorso a Salemi, in provincia di Trapani. I carabinieri hanno arrestato l’ex compagno della donna Vincenzo Caradonna, di 47 anni, con l’accusa di omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere e detenzione di ordigni esplosivi.Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Marsala, su richiesta della Procura della Repubblica. ...