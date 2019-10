Un soldato spara contro durante il cambio della guardia | otto morti e due feriti gravi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Un militare russo ha impugnato la sua arma di ordinanza e hatoi suoi commilitoni, uccidendonee ferendone in modo grave due. La strage è avvenuta venerdì nella regioneTransbaikalia, in Siberia, nell’estremo oriente russo. Lo rende noto il ministeroDifesa russo citato dall’agenzia Ria Novosti. Stando a quanto riportato,ilun20enne di servizio dallo scorso luglio in un’officina tecnico-militare ha aperto il fuoco in una base a Gorny, circa 150 chilometri a nord del confine con la Mongolia. Il ministeroDifesa ha anche precisato che ilsoffrirebbe di “un esaurimento nervoso per problemi personali non legati agli obblighi militari”. Il militare è stato fermato e arrestato. Secondo l’agenzia Interfax il militare avrebbe 20 anni e sarebbe in servizio dallo scorso luglio. Sempre ...

