Un acquisto di droga finito male Perché è morto Luca Sacchi

Fonte : agi

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due 21enni del quartierer San Basilio fermati per l'omicidio dia Roma, avrebbero dovuto consegnare della"ad un gruppo di amici della vittima, ma in realtà erano intenzionati a rapinare i giovani dei soldi che sapevano detenere in uno zaino da donna", senza consegnare la sostanza stupefacente pattuita. Lo scrive il pm di Roma, Nadia Plastina, nelle 7 pagine con le quali dispone il fermo dei due che "a bordo di una Smart di colore chiaro, armati di un revolver calibro 38 e di una mazza da baseball in via Teodoro Momsen e all'uscita del pub John Cabot si avvicinavano alla vittima e alla fidanzata Anastasia che deteneva il denaro nello zaino a spalla". "Mentre Pirino la colpiva con una mazza alla nuca - si legge ancora nel decreto di fermo - intimandole di consegnare lo zaino che le strappava una volta a terra, ...

repubblica : Ragazzo ucciso a Roma, fermati i due 21enni. Il pm: trattativa per acquisto di droga finita nel sangue: mazzette ne… - Giacinto_Bruno : Ragazzo ucciso a Roma, fermati i due 21enni. Il pm: trattativa per acquisto di droga finita nel san… - Giacinto_Bruno : Ragazzo ucciso a Roma, fermati i due 21enni. Il pm: trattativa per acquisto di droga finita nel sangue: mazzette ne… -