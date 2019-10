Umbria | Conte e Di Maio ‘perdono’ Zingaretti | “Ma dov’è finito?” Poi la battuta del capo

I sondaggi premiano la Lega - Conte in Umbria gioca in difesa : "Non si vota per il Governo" : Alla vigilia delle elezioni in Umbria il premier Giuseppe Conte rilancia l'alleanza giallorossa: "Non si vota per il governo...

Umbria - centrosinistra e M5s sul palco per Bianconi : la prima foto di gruppo. Conte : “Qui esperimento interessante. Serve gioco di squadra” : Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti. Ma anche Roberto Speranza. La prima foto di gruppo dei leader M5s, Pd e Leu mai stata scattata è arrivata per sostenere il candidato civico alle Regionali in Umbria Vincenzo Bianconi. L’evento, organizzato a Narni per presentare la manovra economica, rappresenta un momento molto significativo per i giallorossi che, neanche due mesi dopo l’avvio del governo Conte 2, si preparano a ...

Umbria - governo in campo senza Renzi. Oggi la “prima” di Conte : governo in campo per le Regionali in Umbria. L'appuntamento e' per Oggi all'auditorium San Domenico di Narni, con i big della maggioranza, tranne Matteo Renzi. Ci saranno il capo politico del M5s Luigi Di Maio, il segretario dem Nicola Zingaretti, il ministro della Salute Roberto Speranza per liberi e uguali. Ma la grande novita', che segna la sua 'prima' a un evento di carattere elettorale, sara' la presenza di Giuseppe Conte. Arrivando in ...

Borgonzoni - indiscreto Lega : "Vinciamo in Umbria - ma...". Colpo di scena : quando arriverà la spallata a Conte : La vera spallata al governo non arriverà dall'Umbria, ma a gennaio. Ne è sicura Lucia Borgonzoni, la candidata della Lega alla presidenza dell'Emilia Romagna per le regionali di inizio 2020. Domenica 27 ottobre si vota nella prima roccaforte rossa ma anche se Donatella Tesei, espressione del centrod

Perché la sfida di Conte a Salvini va ben oltre le regionali in Umbria : Al leader della Lega e suo ex ministro dell'Interno, il premier rimprovera di essersi sottratto alla richiesta di chiarimenti sul cosiddetto Moscagate. Ma il destinatario del messaggio di Conte non è solo il leader dell'opposizione ma anche (e soprattutto) Luigi Di Maio e Matteo Renzi

Terremoto Centro Italia - Conte : “Decreto legge per l’Umbria - accelerare la ricostruzione” : “Stiamo lavorando a un decreto Terremoto anche per l’Umbria, sono vicinissimo alla popolazione umbra. Sto cercando di far confluire con un ulteriore provvedimento normativo quello che serve per accelerare le attività di ricostruzione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando a margine dell’Eurochocolate. L'articolo Terremoto Centro Italia, Conte: “Decreto legge per l’Umbria, accelerare la ...

Sondaggi - il partito di Renzi si ferma al 3 - 5%. Conte sempre primo tra i leader. Regionali Umbria - testa a testa tra M5s-Pd e centrodestra : Dopo settimane in calo, la Lega torna a crescere nei Sondaggi (30%) così come il partito Democratico, che recupera qualche decimale e si attesta al 21,9%, mentre perdono quota il Movimento 5 Stelle (20,2) e il neonato Italia Viva di Matteo Renzi che si ferma al 3,5%. È quanto emerge dall’ultima rilevazione dell’istituto Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani presentata martedì sera a Cartabianca su Rai 3. Leggera ripresa per ...

Sondaggio Youtrend - elezioni in Umbria : centrodestra avanti. Matteo Salvini : "Schiaffo a Conte in arrivo" : I primi sondaggi in vista delle elezioni in Umbria del 27 ottobre parlano chiaro: il centrodestra è avanti con la candidata leghista sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia, Donatella Tesei. Secondo i dati di Quorum/Youtrend, in esclusiva per Agi, riportati su Il Tempo, Vincenzo Bianconi