Umbria | centrosinistra e M5s sul palco per Bianconi | la prima foto di gruppo Conte | “Qui

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Giuseppe, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti. Ma anche Roberto Speranza. Ladidei leader M5s, Pd e Leu mai stata scattata è arrivata per sostenere il candidato civico alle Regionali inVincenzo. L’evento, organizzato a Narni per presentare la manovra economica, rappresenta un momento molto significativo per i giallorossi che, neanche due mesi dopo l’avvio del governo2, si preparano a testare l’alleanza a livello locale alle elezioni regioanli in programma domenica 27 ottobre.: “Qui è in atto un esperimento interessante” “Qui innon si voterà per il governo, ma è in atto un esperimento interessante”, ha esordito il premier. “In queste ore alcuni commentatori si stanno interrogando se il premier sta facendo campagna elettorale, ma se l’avessi fatta sarei stato qui ogni giorno. ...

