Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi | il capolavoro di Matteo Salvini | Lega al

Ultimi sondaggi politici elettorali Ixè - picchiata a sinistra - scendono Pd e Italia Viva - lieve calo della Lega - salgono FDI e M5s : Al programma Carta Bianca su Rai 3 sono stati presentati le nuove intenzioni di voto di Ixè. I sondaggi danno il centrodestra in forte vantaggio sul centrosinistra e un M5s, dopo lungo tempo, in lieve crescita. I sondaggi resi noti Ixè hanno evidenziato come i continui litigi tra Pd e Italia Viva stanno nuocendo a entrambi. Il PD è in caduta libera e allo stato attuale è il terzo partito d’Italia al 19,8%, Italia Viva, invece, ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - miracolo piazza San Giovanni - la Lega vola - crescono Fratelli d’Italia e Forza Italia - malissimo Pd e M5S - sale anche Renzi : A “Quarta Repubblica” programma condotto da Nicola Porro i tecnici di Tecnè lo hanno chiamato “miracolo piazza San Giovanni”. La manifestazione di sabato a Roma ha portato beneficio a tutte le forze del centrodestra. In particolare sta crescendo in maniera esponenziale il gradimento degli Italiani su Salvini e sulla Lega . Il partito del Carroccio, nel giro di una settimana, si attesta , secondo tecnè, al 33% delle intenzioni di ...

Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi - torna ai massimi storici la Lega - bene FDI - caporetto dopo la manovra per PD e M5S : Enrico Mentana ha voluto precisare che la manovra in via di definizione porta solo tanta confusione e moltissime tasse. Il giornalista è stato molto duro nei confronti dell’attuale governo affermando anche che il centrodestra invece, ha contrapposto alla coalizione di governo una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma con la partecipazione di oltre 200 mila persone. Il risultato di una manovra pasticciata e piena di tasse e una ...

Ultimi sondaggi politici - la Lega sale ancora - caduta libera per il Pd e M5S - Fratelli d’Italia supera Forza Italia - Renzi al 5 - 2% : Gli Ultimi sondaggi resi noti su La7 a Piazzapulita mettono ancora in risalto che la Lega, dopo una battuta d’arresto dovuta alla crisi d’agosto e all’uscita dal governo gialloverde, ha ripreso inesorabilmente a salire. I numeri parlano chiaro, Salvini, come dimostrato anche alla manifestazione che si è svolta sabato pomeriggio a Roma, è il leader assoluto del centrodestra incoronato dagli stessi suoi alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - boom di Salvini - sale Renzi - giù Zingaretti - profondo rosso per Di Maio : Sembra che la discesa della Lega nelle preferenze degli italiani sia terminata. Matteo Salvini e il suo partito iniziano a risalire nei sondaggi. La Lega si conferma il primo partito in Italia. Le percentuali sono molto lusinghiere per Matteo Salvini con un più 1% sulla scorsa settimana. Secondo gli Ultimi sondaggi la Lega è al 34,1 %. Un italiano su tre voterebbe oggi Lega. Oggi a Roma tutto il centrodestra si riunirà per protestare ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Ottobre : Ultimi sondaggi : 6 regioni a m5s-pd e 1 a salvini&C : sondaggi Sei regioni su nove: ribaltone giallorosa alle urne del 2020 Dall’Emilia al Mezzogiorno – L’alleanza demogrillina lanciata in Umbria è favorita quasi ovunque: al centrodestra non resta che il Veneto di Lorenzo Giarelli James Cont 007 di Marco Travaglio Avevamo deciso di aspettare di saperne qualcosa di più, prima di commentare lo strano caso di James Cont detto 007, essendo abituati a basarci sui fatti e non sui boatos. Poi ...

Elezioni regionali Umbria - gli Ultimi sondaggi sui principali candidati : Il 27 ottobre si terranno le Elezioni regionali in Umbria: un test non solo locale, ma anche nazionale per la presenza, per la prima volta alle urne, di un candidato unico del patto civico Pd-M5s. Vincenzo Bianconi sfiderà la candidata del centrodestra, scelta dalla Lega, Donatella Tesei. Cosa dicono gli ultimi sondaggi sulla sfida per succedere a Catiuscia Marini.Continua a leggere

Italia Viva al 4 - 3% - PD - Lega e M5s in calo. Cosa dicono gli Ultimi sondaggi : La marcia della politica Italiana verso il “nuovo, strano bipolarismo” (come lo abbiamo definito la scorsa settimana) continua. La Supermedia dei sondaggi conferma che il quadro politico è in evoluzione, con l'ingresso di Italia Viva – il nuovo soggetto frutto della scissione di Matteo Renzi dal Partito Democratico – ma non solo. In atto vi sono tendenze che, per essere intepretate al meglio, vanno guardate in un'ottica di medio termine. ...

Elezioni regionali Umbria 2019 : Ultimi sondaggi - Salvini “vinciamo” : Elezioni regionali Umbria 2019: ultimi sondaggi, Salvini “vinciamo” Continua la marcia di avvicinamento alle prime Elezioni regionali successive alla crisi del governo gialloverde. Sarà il momento per valutare la lo stato di salute delle principali forze politiche. L’alleanza giallorossa sembra che si ripeterà grazie ad un accordo pre-elettorale (un inedito, nella storia del Movimento 5 Stelle). Le negoziazioni tra M5S ...

Elezioni Israele 2019 : data - candidati e Ultimi sondaggi. Chi vincerà? : Elezioni Israele 2019: data, candidati e ultimi sondaggi. Chi vincerà? Elezioni Israele 2019: sono le quarte Politiche in sei anni quelle che si terranno domani martedì 17 settembre 2019; come non mai, è alto il rischio per Netanyahu di perdere il potere. Elezioni Israele 2019: un quadro politico tradizionalmente instabile e frammentato Dal 2013 a oggi gli elettori israeliani sono stati chiamati a rinnovare la Knesset ben quattro volte. ...