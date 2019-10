Tutti i giochi Nintendo a Lucca Comics & Games 2019 | anche Pokémon Spada e Scudo tra

Lucca Comics & Games 2019 : ecco Tutti gli eventi dedicati ai videogiochi : Lucca Comics & Games 2019 sta per iniziare e, attraverso un comunicato stampa, possiamo dare uno sguardo a tutti gli eventi dedicati ai videogiochi disponibili dal 30 ottobre al 3 novembre. Call of Duty Modern Warfare, soldati per un giorno Il grande ritorno di Call of Duty alla guerra moderna si celebra a Lucca Comics & Games in maniera unica, con il baluardo San Regolo che si trasformerà per cinque giorni in un enorme campo di ...

Tutti i videogiochi a Lucca Comics & Games 2019 : da Cyberpunk 2077 a Dragon Ball Z Kakarot : Non mancheranno di certo i videogiochi a Lucca Comics & Games 2019. La prossima edizione della celebre kermesse toscana - che da anni abbraccia il popolo geek da ogni parte d'Europa - aprirà i battenti il 30 ottobre fino al 3 novembre, tra le strade di uno dei centri urbani più suggestivi dello Stivale. Come comunicato sul sito ufficiale della manifestazione, le opere in pixel e poligoni saranno perfettamente integrate nello spirito ...

Fifa 20 Server Status : segnalazione problemi tecnici EA Sports. Problemi di connettività su Tutti i giochi Electronic Arts : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali Problemi tecnici e di connettività ai Server EA di Fifa 20 che dovessero essere segnalati, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. L'articolo Fifa 20 Server Status: segnalazione Problemi tecnici EA Sports. Problemi di connettività su tutti i giochi Electronic Arts proviene da FUT Universe.

I giochi Sherlock Holmes di Frogwares Tutti disponibili e pesantemente scontati su GOG : Nel mezzo della battaglia tra Frogwares e Focus Home Interactive, gli sviluppatori hanno pubblicato gran parte del loro catalogo su GOG con pesanti sconti.Per chi non lo sapesse, i giochi di Frogwares sono stati tolti dai principali store dopo la separazione dal publisher Focus Home Interactive.In seguito, fu annunciato che su 10 titoli presenti nelle librerie di Steam e GOG, 9 erano stati eliminati in modo permanente. C'è un po' di confusione ...

Bimbo perde Tutti i suoi giocattoli in un incendio : i compagni di classe gli regalano i loro giochi : Daniel Hunt ha perso tutti i suoi giocattoli in un incendio che aveva distrutto la sua casa ai primi di settembre, così i suoi compagni hanno deciso di aiutarlo: d'accordo con i genitori e gli insegnanti hanno fatto una colletta e in gran segreto per settimane hanno accumulato e nascosto giocattoli nuovi di zecca apposta per lui.Continua a leggere

PS4 - a sorpresa il cross-play esce dalla beta ed è utilizzabile su Tutti i giochi : Sembra che la funzionalità cross-play presente all'interno di PlayStation 4 sia uscita dalla beta, senza nessun annuncio ufficiale da parte di Sony.Come ormai saprete, Sony ha cercato di resistere per qualche tempo alla possibilità di implementare il cross-play nella sua console. Tuttavia è bastata la richiesta di un gioco come Fortnite per convincere il proprietario della piattaforma a cambiare idea. Così lo scorso anno Sony ha attivato il ...

In arrivo UFO 50 - la spettacolare collection dei creatori di Spelunky e Downwell per Tutti i nostalgici dei giochi 8-bit : Se siete amanti dei giochi 8-bit non potrete lasciarvi scappare UFO 50! Una compilation di ben 50 titoli con un'estetica, appunto, 8-bit dai creatori di Spelunky, Catacombs Kids e Downwell.Questa collection per PC non ha ancora una data di uscita precisa, ma dovrebbe arrivare a breve.Su Steam leggiamo: "UFO 50 è una raccolta di 50 giochi single e multiplayer che abbracciano una varietà di generi, dai platform e sparatutto a giochi rompicapo, ...

PS4 vola a Milan Games Week : da Final Fantasy 7 a MediEvil - Tutti i giochi presenti : Il conto alla rovescia per la Milan Games Week è praticamente agli sgoccioli. La prossima edizione della grande fiera videoludica italiana aprirà infatti i battenti il 27 settembre, per una "tre giorni" all'insegna di colori, cosplayer, videogame e nerdismi assortiti, che saluterà il foltissimo pubblico - accolto tra gli ampi padiglioni in quel di Rho Fiera Milano - domenica 29 settembre. Sono tantissimi gli espositori attesi nel corso della ...

Google Play Pass è il servizio in abbonamento dell'universo Android : prezzo - giochi - app e Tutti i dettagli : Praticamente tutti tra addetti ai lavori e semplici utenti si chiedevano quanto ci avrebbe messo Google a rispondere alla mela morsicata e al suo Apple Arcade e nella tarda serata di ieri è ufficialmente arrivata la risposta che tutti attendevano. Google Play Pass è un servizio in abbonamento diverso da quello di Apple ma sicuramente da tenere d'occhio.Il lancio per il momento riguarda solo gli USA ma avverrà a breve anche nelle altre nazioni. ...

Getta la maschera Apple Arcade : uscita - prezzo e Tutti i giochi di lancio : Dopo il primo annuncio, Apple Arcade torna alla ribalta nelle ultime ore. Nel corso della sua conferenza più recente - in cui sono stati svelati anche gli attesissimi iPhone 11 Pro e Pro Max -, la casa di Cupertino ha infatti snocciolato tutti i dettagli per il suo servizio in abbonamento dedicato al gaming e ai suoi appassionati. Un servizio che, come accade per quelli della concorrenza - da Uplay+ a PlayStation Now, tanto per citarne alcuni - ...

Milan Games Week 2019 : Tutti i giochi indie presenti in fiera : Per il settimo anno consecutivo sarà presente al Milan Games Week, che si terrà a partire da venerdì 27 settembre, l’area dedicata ai titoli indie, showcase della manifestazione dedicato ai prodotti made in Italy che nelle scorse edizioni ha conquistato il pubblico. Sono stati selezionati 20 videogiochi realizzati da altrettanti studi di sviluppo italiani per offrire loro la fantastica opportunità di partecipare all’evento in maniera ...

Milan Games Week Indie 2019 - Tutti i dettagli sull’area dedicata ai videogiochi indipendenti : Gli studi di sviluppo di videogiochi italiani tornano grazie ad AESVI, l’Associazione di categoria che rappresenta l’industria videoludica italiana, a Milan Games Week powered by TIM, l’evento gaming più importante in Italia organizzato da Fandango Club. Per il settimo anno consecutivo, infatti, sarà presente Milan Games Week Indie, lo showcase della manifestazione dedicato ai prodotti made in ...

Nintendo Direct 5 Settembre 2019 : Tutti gli annunci e Giochi in arrivo su Nintendo Switch : Con un Nintendo Direct ricco di novità, Nintendo ha presentato un’ampia gamma di Giochi in arrivo su Nintendo Switch, tra cui Overwatch, il grande successo di Blizzard, nonché diversi titoli disponibili già da oggi, come Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition. Nintendo ha inoltre fornito nuovi dettagli su Giochi già annunciati, inclusi The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Luigi’s ...