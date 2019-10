Trump contro la stampa Usa | stop agli abbonamenti a NyTimes e Washington Post

Eminem è stato interrogato dai servizi segreti per dei versi contro la famiglia Trump - : Marina Lanzone L'episodio risale al 2018, ma solo ora è stato reso noto dalla stampa americana. La canzone "sotto accusa" è "Framed", successo di Eminem del 2017 "Perché Agent Orange (nomignolo dato al presidente Donald Trump per la pigmentazione della pelle, ndr) mi ha mandato i servizi segreti / per incontrarmi di persona e capire se davvero penso di colpirlo / O chiedere se ho connessioni con i terroristi / Ho risposto: “Solo ...

Interferenze russe elezioni Usa 2016 - Casa Bianca apre indagine penale su “complotto” contro Trump : Per oltre due anni, il presidente statunitense Donald Trump ha attaccato ripetutamente le indagini sulle Interferenze russe nelle elezioni del 2016 e sui suoi presunti legami con Mosca, definendole 'illegali', una 'caccia alle streghe', un 'complotto', anche mesi dopo la loro conclusione. Ora, la sua amministrazione ha aperto un'indagine penale sulle origini delle indagini dell'Fbi. Il dipartimento di Giustizia statunitense ha infatti ...

Eminem è stato interrogato dai Servizi Segreti per il testo di Framed e per un freestyle contro Donald Trump : Un'inchiesta riaperta da BuzzFeed ha confermato che il rapper Eminem è stato interrogato dai Servizi Segreti a seguito di due episodi: il primo riguarda il testo di Framed, brano contenuto nell'album Revival (2017) e il secondo si riferisce a un freestyle che Marshall Mathers improvvisò durante i BET Hip Hop Awards sempre nel 2017, nel quale attaccava ferocemente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per comprendere al meglio la ...

Trump ha annunciato la cancellazione della sanzioni imposte alla Turchia dopo l’attacco in Siria contro i curdi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che cancellerà le sanzioni che erano state imposte alla Turchia dopo l’attacco in Siria contro i curdi. Poco prima Trump aveva lodato su Twitter l’accordo raggiunto per il controllo dell’area lungo

Lagarde contro Trump : “Basta con i dazi”. E va in auto della Fed : L’ex direttore dell’Fmi mette in guardia dai tassi negativi e inaugura uno stile più aggressivo e politico di Draghi

Pompeo : se serve - Trump pronto ad azione militare contro la Turchia : Donald Trump è «completamente preparato» a un'azione militare contro la Turchia se «necessario». Lo afferma il segretario di Stato, Mike Pompeo, in un'intervista a Cncb, sottolineando comunque che gli Stati Uniti«preriscono la pace alla guerra»

Mattarella a Trump : "Su dazi va trovato punto d'incontro" : Durante l'incontro nello Studio Ovale tra il Presidente Trump e il Presidente Mattarella, il padrone di casa ha definito "ottimi" i rapporti tra Stati Uniti e Italia, arrivando perfino a sostenere che "non sono mai stati così buoni". Dichiarazioni di facciata a parte, esiste un grosso nodo legato ai dazi voluti dagli Usa dopo la decisione del Wto sugli aiuti Ue all'Airbus.Già nello Studio Ovale, Mattarella aveva aperto l'argomento augurandosi ...

Mattarella alla Casa Bianca - scontro con Trump sui dazi : imposizione dannosa per le economie : L'Italia al presidente degli Usa Donald Trump "ha costantemente ribadito che lo spirito transatlantico va mantenuto con forza in ogni ambito, in ogni settore. In questo spirito auspico che l'avvio della nuova legislatura europea contribuisca a una visione collaborativa" anche sul tema dei dazi che verranno imposti dagli Usa. Parla il capo dello Stato Sergio Mattarella dopo il colloquio a Washington con Donald Trump. "Puntiamo a soluzioni ...

Siria - Camera vota risoluzione contro la scelta di Trump sul ritiro delle truppe Usa : a favore anche due terzi dei Repubblicani : La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, con una maggioranza schiacciante dovuta anche all’appoggio di oltre due terzi dei rappresentanti Repubblicani, ha votato a favore della risoluzione che condanna la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe dalla Siria, spianando di fatto la strada all’offensiva turca contro i curdi. Dalla parte del ‘sì’ si sono schierati 354 deputati contro appena 60. La risoluzione, ...

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca Scontro sui dazi|Il “no” di Donald : video : Il presidente americano ha ricevuto il presidente della Repubblica nello Studio Ovale. Sul tavolo i dazi e la situazione in Siria

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca. Scontro sui dazi : «Non vogliamo essere duri con l'Italia» : «Non vogliamo essere duri con l'Italia, vedremo di affrontare l'argomento». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, in conferenza stampa con il capo dello Stato Sergio...

Mattarella e Trump - incontro alla Casa Bianca : “Sui dazi evitare ritorsioni”. Il tycoon : “In Siria combattano la loro guerra. Pkk peggio di Isis” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto alla Casa Bianca Sergio Mattarella. Al centro dell’incontro c’è la nuova guerra dei dazi tra Stati Uniti ed Europa che rischia di penalizzare soprattutto il settore dell’agroalimentare italiano. “Mi auguro che sia possibile trovare un metodo di confronto collaborativo che eviti una spirale di ritorsioni. E bisogna cercarlo subito”, ha tenuto a precisare il ...