Trovato dai carabinieri con 17 kg di marijuana e laboratorio chimico casalingo | arrestato

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Isernia - Aveva allestito in casa unartigianale per la lavorazione della, per questo un 28enne dell'isernino è statodai. Durante la perquisizione i militari dell'Arma hannoalambicchi, macchinari per cuocere, miscelare e termosaldare lo droga. Con l'ausilio dell'Unità Cinofila di Chieti hanno sequestrato 17 chilogrammi diessiccata, oltre alle attrezzature destinate a lavorazione, essicazione e conservazione della sostanza stupefacente. La droga era custodita in buste di plastica, scatole di cartone e polistirolo, distribuite nelle varie stanze dell'appartamento. Il valore complessivo sul mercato del prodotto finito avrebbe fruttato un indebito guadagno di circa 70.000 euro. Il giovane ora è agli arresti domiciliari. leggi tutto

