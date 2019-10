Treviso | riprende l’alunno di 10 anni che le si scaglia contro | maestra aggredita in

Fonte : fanpage

(Di venerdì 25 ottobre 2019) I fatti in una scuola primaria di Oderzo. La donna, sotto shock è stata soccorsa dall’allenatore della squadra di Oderzo di serie A2 maschile, Milivoje ‘Micio’ Brakocevic e dal Suem: “Sono arrivato a temere che potesse perdere la vita per un infarto o per una crisi respiratoria. È stato terribile” ha detto l'uomo.

Gazzettino : Riprende l'alunno che le si scaglia contro: maestra aggredita in classe -