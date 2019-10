Trade war | Usa e Cina finalizzano i punti dell’accordo

Dazi - via alla Trade war Usa-UeParigi annuncia misure ritorsive : Via alla battaglia commerciale tra Europa e Stati Uniti. Nel mirino di Parigi e Bruxelles ora ci finisce Boeing. La Francia ha infatti dichiarato che metterà a punto " misure di ritorsione" contro Segui su affaritaliani.it

Bce - spread - Trade war - Brexit Il governo Conte e il fattore C : Un’Europa sempre più vecchia, stanca e arrabbiata prova a voltare pagina e per spegnere i focolai populisti e nazionalisti che continuano a propagarsi per il vecchio continente sembra pronta a chiudere la stagione dell’austerity, per la verità fattasi più blanda già da qualche anno, e imbracciare politiche neo-keynesiane basate sulla crescita, a debito, degli investimenti per sostenere la domanda interna e ...