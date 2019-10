Torino | il parco del Valentino trasformato nel market della droga

Torino. parco del Valentino trasformato in un market della droga : I carabinieri di Torino hanno condotto un vasto blitz nel parco del Valentino divenuto negli ultimi tempi un vero e proprio market della droga a cielo aperto: cinque persone sono finite in manette mentre altre due sono state denunciate Federica Grippo I carabinieri di Torino hanno effettuato una massiccia operazione nel parco del Valentino, che negli ultimi tempi è stato trasformato in un vero e proprio market della droga a ...