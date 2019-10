Tir dell’orrore | gli ultimi messaggi di Pham | «Non respiro Mi spiace mamma | vi amo tanto»

Fonte : newscronaca.myblog

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Una famiglia vietnamita sta vivendo momenti da incubo perché teme che la figlia sia tra le 39 vittime cinesi della tragedia del tir dell’Essex, in Inghilterra. I parenti della giovane ragazza infatti hanno ricevutoinquietanti dalla figlia dove diceva loro che stava soffocando.Thi Tra My, 26 anni, ha inviato una serie dia sua madre intorno alle 22:30 del 22 ottobre dicendo: «Sto morendo, non riesco a respirare». E ancora: «Sono veramente molto, molto dispiaciuta,e papà, il mio viaggio verso una terra straniera è fallito. Ma vi amoa tutti!.» I familiari dihanno ricevuto lo strazianteo d’addio della figlia due ore prima che il container arrivasse al terminal di Purfleet, in Inghilterra, a bordo di una nave imbarcata da Zeebrugge, in Belgio. Esattamente l’ultimo posto da cui Pam ha fatto sentire la sua voce. «Aveva ...

