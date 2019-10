Ti ricordi… Il Piacenza di Bortolo Mutti che batte il Milan di Baresi | Maldini e Weah con

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Il palleggio, spalle alla porta nell’areaista, un nuovo tocco più forte, la rovesciata e il pallone che scavalca Seba Rossi e finisce in porta. È una delle rovesciate più belle mai viste nel campionato italiano quella del “toro di Sora” Pasquale Luiso, che regalò i tre punti alnella sfida contro ildie Costacurta 23 anni fa. Non c’è solo la bellezza del gesto di quel bomber di provincia che ha indossato una ventina di maglie in tutta la sua carriera, ma anche la sua valenza nostalgica: pensare di alzarsi il pallone da solo, palleggiando e poi “sforbiciare” stando spalle alla porta marcati da un difensore della nazionale è un gesto che oggi sarebbe folle, proprio di chi ha imparato a giocare a pallone per strada, imparando a sforbiciare a furia di gomiti sbucciati o fratturati e ammaccature. Un gesto che oggi nessun attaccante al mondo, ...

