The Last Of Us Parte II | Watch Dogs Legion e molti altri giochi rimandati

Il rinvio di The Last of Us : Part II è ufficiale - ecco la nuova data di uscita : Dopo il rumor di appena alcune ore fa arriva la conferma ufficiale che sposta la data di uscita di The Last of Us: Part II. Il gioco quindi non verrà pubblicato il 21 febbraio 2020 ma ha una nuova data di uscita annunciata sul PlayStation Blog dal director del progetto, Neil Druckmann.ecco quanto dichiarato da Druckmann:Ai nostri fan, compreso te che stai leggendo, arrivo subito al dunque. The Last of Us Parte II ha una nuova data di uscita: 29 ...

Uscita di The Last of Us 2 rimandata a primavera? Le indiscrezioni di oggi 24 ottobre : Quando Sony e Naughty Dog hanno annunciato la data di Uscita ufficiale di The Last of Us 2, un po' tutti i possessori di una PlayStation 4 - o di una più performante PlayStation 4 Pro - hanno cerchiato a più tinte di rosso sui propri calendari la data del 21 febbraio 2020. Quella che, salvo sorprese, dovrebbe regalarci la prossima avventura post apocalittica di Ellie e Joel, già protagonisti del primo, amatissimo capitolo dell'ormai saga, e ...

The Last of Us Part II è stato rinviato a primavera? : Secondo un recente rumor, l'uscita di The Last Of Us Part II potrebbe non essere più programmata per il 21 febbraio, ma in primavera. La notizia non è ancora ufficiale e Sony non si è pronunciata a riguardo ma Kotaku ha sentito dire da due persone che hanno familiarità con lo studio di Naughty Dog che il gioco verrà lanciato in primavera. Se così fosse, presto potremmo sentire la notizia da qualche annuncio ufficiale.The Last of Us Part II è il ...

In The Last of Us Part II il viaggio di Ellie sarà "guidato dall'amore" : In The Last of Us Part II, Ellie vivrà eventi intensamente traumatici che cambieranno il suo carattere e la sua prospettiva sul mondo, ma sarà fondamentalmente "spinta dall'amore" a cercare vendetta (tramite WccfTech).Ambientato cinque anni dopo gli eventi di The Last of Us, il nuovo gioco ha due personaggi saldamente stabiliti nella comunità di sopravvissuti a Jackson, nel Wyoming. Ellie ha trovato un interesse romantico per Dina e la loro ...

La co-writer di The Last of Us Part II : in Naughty Dog sono dei "maghi" : Naughty Dog è balzato nella stratosfera negli ultimi dieci anni e, osservando la loro produzione di giochi, è facile capire perché. Presto, cercheranno di raggiungere i loro incredibili successi passati - forse addirittura superarli - con l'imminente The Last of Us Part II, un gioco che sta entusiasmando moltissimo i fan, nonostante manchino alcuni mesi all'uscita.Quello che contraddistingue ND è il talento per una narrazione di impatto con ...

Killzone - Horizon Zero Down e The Last of Us torneranno con dei nuovi capitoli anche su PS5? : Killzone, Horizon Zero Down e The Last of Us potrebbero tornare su PlayStation 5 con dei nuovi capitoli. Stando a quanto vediamo nella testata Official PlayStation Magazine UK, in un sondaggio viene chiesto quale titolo tra Horizon Zero Dawn 2, Ghost of Tsushima, Killzone Online e The Last Of Us Parte 2 Online i giocatori vorrebbero vedere accompagnare il lancio di PS5.Si tratta di un miscuglio di nomi noti e altrettanti inediti: in particolare ...

Giochi PS5 in uscita al lancio : prime ipotesi tra The Last of Us 2 e il nuovo Horizon : Quali siano i Giochi PS5 in uscita in contemporanea con il lancio della console next-gen a marchio Sony è naturalmente un'informazione ancora del tutto top secret. Nessuno - se non la dirigenza del colosso giapponese - conosce ancora la forma definitiva della piattaforma, tutte le sue feature e il prezzo, così come la lista di titoli che potremo gustarci già a Natale del 2020, periodo di lancio scelto dalla "grande S" per sfidare a muso duro la ...

The Last of Us ha venduto oltre 20 milioni di copie su PS4 e PS3 : The Last of Us Part II di Naughty Dog è forse una delle più grandi uscite degli ultimi anni. Tuttavia, il primo gioco continua ad essere un enorme successo per Sony. Secondo l'analista Daniel Ahmad di Niko Partners, The Last of Us ha venduto oltre 20 milioni di copie su PS4 e PS3. È stato riferito che gli ultimi dati risalenti al giugno 2018, confermavano 17 milioni di copie piazzate.The Last of Us è stato lanciato per PlayStation 3 nel 2013 e ...

Con The Last of Us Part II Naughty Dog sta ottenendo il massimo dall'hardware PS4 : I giochi di Naughty Dog non mancano mai di impressionare non solo dal punto di vista narrativo ma anche tecnico. Con l'uscita di The Last of Us Part II lo studio sta cercando di superare se stesso e di spingere i confini hardware ancora una volta.Durante un'intervista, Neil Druckmann ha affermato che, proprio come il suo predecessore, The Last of Us Part II spingerà l'hardware al limite assoluto, e per questo motivo il gioco avrà ambienti molto ...

The Last of Us Part II avrà aree più grandi simili a Uncharted 4 e The Lost Legacy : Nell'ultimo decennio, Naughty Dog si è fatto un nome per la creazione di esperienze lineari con script, ma recentemente i loro giochi hanno sperimentato un design più aperto. Sebbene lontano dagli open world, sia Uncharted 4: A Thief's End e - in misura molto maggiore - Uncharted: The Lost Legacy avevano enormi aree aperte in cui i giocatori avevano la libertà di esplorare e affrontare obiettivi opzionali a loro piacimento.L'imminente The Last ...

The Last of Us Part II : Neil Druckmann svela qualche dettaglio in più su Ellie - sulle decisioni e le dinamiche del gioco : Durante un'intervista, Neil Druckmann ha svelato una serie di interessantissimi dettagli dedicati al tanto atteso The Last of Us Part II. Innanzitutto Druckmann spiega da cosa è scaturita l'idea di creare questo gioco e la scelta dell'attrice: "Incontrai Ashley Johnson per illustrarle l'idea di Left Behind", racconta. "Ma quel giorno le descrissi anche l'altra idea a cui stavo lavorando. E così siamo seduti al ristorante e lei è lì che piange ed ...

The Last Of Us Part II : Nuovi dettagli su trama e gameplay : Il direttore di The Last of Us Part II in una recente intervista sulle pagine del Playstation Blog ha svelato Nuovi e interessanti dettagli sia sul gameplay che la trama del gioco, vi riportiamo le sue parola a seguire. Nuovi dettagli per The Last of Us Part 2 Nella dichiarazione che segue vengono descritte alcune meccaniche di gioco legate ad Ellie, protagonista del sequel: Ricordo che quando lanciammo l’espansione Left Behind per ...

A tutta Ellie in The Last of Us Part 2 : l’evoluzione dell’antieroina su PS4 : 21 febbraio 2020: è questa la data di uscita di The Last of Us Part 2, scolpita nella pietra dagli sviluppatori di Naughty Dog. Nel corso dell'ultimo PlayStation State of Play, Sony e i "cagnacci" californiani hanno infatti ufficializzato che la prossima avventura post apocalittica di Joel ed Ellie vedrà la luce durante i primi mesi del prossimo anno, naturalmente in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. La storia ci metterà nei panni ...

Ellie e Dina di The Last of Us Part II in uno splendido disegno realizzato da un'artista Disney : The Last of Us Part II è uno dei giochi più attesi per PS4 ed è diventato una fonte di ispirazione per un'artista della Disney.Nello specifico, Ami Thompson, art director e animator di Disney Animation Studio, ha voluto rendere omaggio a Ellie e Dina con una splendida illustrazione.Il disegno, che sembra mostrare Dina mentre protegge Ellie, è stato molto apprezzato anche dal director di The Last of Us Part II, Neil Druckmann, che ha condiviso il ...