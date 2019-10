Terremoto oggi M 4 4 in Calabria Ingv ultime scosse | sciame sismico a Cosenza

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 25 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ scosse nella notte avvertite in Molise, sino a Campobasso, e sulla Versilia con epicentro poco a nord di Viareggio. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Puglia - la terra ha tremato nel foggiano : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata nella tarda serata di ieri dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 2.0, è stato segnalato a Mattinata in provincia di Foggia. La scossa è avvenuta intorno alle 22,51 di ieri sera. L’evento tellurico è avvenuto a una profondità di chilometri 24 dalla crosta terrestre. I comuni interessati sono stati oltre Mattinata, Monte ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 24 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Avvertite lievi scosse tra notte e primo mattino su livornese, pisano e crotonese. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le...

Terremoto oggi M 2.5 Livorno/ Ingv ultime scosse - sisma anche in Sicilia : Terremoto oggi M 2.5 Livorno, Ingv ultime scosse: un sisma si è verificato nella notte in Toscana, al largo della costa livornese. I dettagli

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 23 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Dopo una tranquilla rilevata una lieve scossa di Terremoto nel torinese al mattino. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le...

Terremoto oggi - forte scossa al confine tra Austria e Germania paura tra la gente - sentita anche in Italia : Nella notte appena trascorsa è stato segnalato un forte Terremoto nei pressi di Kufstein ai confini tra l’Austria e la Germania. La scossa, di magnitudo 4.0, è avvenuta in piena notte all’1,35 ad una profondità di 17 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è stato avvertito anche nelle città limitrofe a Kizbuhel ,Lofer, Unken, Worgl. La violenta scossa è stata avvertita anche a Salisburgo a Monaco e in alcune città Italiane ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 22 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nessuna scossa registrata nella notte e al primo mattino in Italia. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le scosse...

Terremoto in tempo reale scossa in Puglia - trema la terra in provincia di Foggia : Oggi 21 ottobre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa di Terremoto in provincia di Foggia. L’evento sismico, di magnitudo 2.4, è avvenuto a Vico del Gargano nel Foggiano. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 32 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito l’evento sismico sono stati: Ischitella, Carpino, Rodi Garganico, Peschici e ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 21 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse tra notte e mattina nell'ascolano e nel foggiano, debolmente avvertite. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 20 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte piatta nel sottosuolo italiano, al mattino invece debole scossa avvertita nel norcino. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con...

Terremoto oggi - nuova scossa in Umbria la terra trema la terra a Norcia : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 2,2, è avvenuta alle ore 7,21 e ha interessato la provincia di Perugia e in particolare Norcia. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati Preci, Cascia, Poggiodomo. La scossa è avvenuta a una profondità di chilometri 9 dalla crosta terrestre. Subito dopo la prima scossa è ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 19 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Moderata scossa nel cuore della notte avvertita su Siracusa. Lieve scossa avvertita anche nel ferrarese in tarda notte. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto oggi CATANIA M 3.3/ Ingv ultime scosse - sisma anche a Palermo : TERREMOTO OGGI CATANIA di magnitudo 3.3, Ingv ultime scosse: trema anche la costa dinanzi a Palermo, con una scossa di M 2.6

Terremoto oggi Crotone M 2.7/ Ingv ultime scosse - sisma anche a Catania : Terremoto oggi Crotone M 2.7, Ingv ultime scosse: un sisma si è verificato anche a Catania, nel parco dell'Etna. Tutti i dettagli