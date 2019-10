Terremoto in tempo reale INGV | scosse di oggi 25 ottobre 2019 ultimi terremoti | orario

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Puglia - la terra ha tremato nel foggiano : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata nella tarda serata di ieri dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 2.0, è stato segnalato a Mattinata in provincia di Foggia. La scossa è avvenuta intorno alle 22,51 di ieri sera. L’evento tellurico è avvenuto a una profondità di chilometri 24 dalla crosta terrestre. I comuni interessati sono stati oltre Mattinata, Monte ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 24 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Avvertite lievi scosse tra notte e primo mattino su livornese, pisano e crotonese. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le...

Terremoto in tempo reale - scossa in Sicilia - la terra trema in provincia di Catania : Oggi 23 ottobre alle ore 15,59 è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma una nuova scossa di Terremoto in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.7, è avvenuta nei pressi di Bronte in provincia di Catania. L’evento sismico ha interessato diversi paesi della provincia di Catania. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati Adrano, Maletto, Cesarò e Maniace. Il Terremoto è stato anche avvertito in ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 23 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Dopo una tranquilla rilevata una lieve scossa di Terremoto nel torinese al mattino. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le...

Terremoto in tempo reale - scossa nel Lazio - trema la terra a Roma e provincia : Oggi, 22 ottobre 2019 la terra ha tremato ancora in Italia, la nuova scossa è stata segnalata alle ore 13,27 nel Lazio in provincia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 2.0, è avvenuto a Artena a circa 40 chilometri da Roma. L’epicentro del sisma è stato segnalato a una profondità di 11 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dalla scossa sono stati anche Valmontone, Colleferro, Palestrina, Cave e altri comuni ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 22 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nessuna scossa registrata nella notte e al primo mattino in Italia. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le scosse...

Terremoto in tempo reale scossa in Puglia - trema la terra in provincia di Foggia : Oggi 21 ottobre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa di Terremoto in provincia di Foggia. L’evento sismico, di magnitudo 2.4, è avvenuto a Vico del Gargano nel Foggiano. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 32 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito l’evento sismico sono stati: Ischitella, Carpino, Rodi Garganico, Peschici e ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 21 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse tra notte e mattina nell'ascolano e nel foggiano, debolmente avvertite. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 20 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte piatta nel sottosuolo italiano, al mattino invece debole scossa avvertita nel norcino. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 19 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Moderata scossa nel cuore della notte avvertita su Siracusa. Lieve scossa avvertita anche nel ferrarese in tarda notte. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 18 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nella notte avvertite due scosse al sud, una nel catanese di moderata entità e l'altra nel crotonese, più debole. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 17 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse nella notte avvertite nel catanese (a ridosso dell'Etna) e sull'Appennino parmense. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 16 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte piatta nel sottosuolo italiano, all'alba lieve scossa nel perugino. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le scosse...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 15 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Moderata scossa di Terremoto avvertita nel pomeriggio nel crotonese. In serata lieve scossa nell'aretino. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito?troverete...