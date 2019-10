Terremoto in Calabria magnitudo 4 4 vicino Scalea | sospeso traffico ferroviario

Terremoto Calabria : scossa avvertita anche sul Pollino - colpito da un forte sisma nel 2012 : Il Terremoto magnitudo Mw 4.4 localizzato nel Tirreno Meridionale alle 06:31:38, ad una profondità di 11 km, è stato avvertito distintamente anche nella zona del Pollino. Nella zona non si sono registrati danni ma la memoria degli abitanti è tornata alla scossa magnitudo 5.2 che colpì Mormanno il 26 ottobre del 2012 provocando ingenti danni a infrastrutture e case, e danneggiando anche l’ospedale civile. L'articolo Terremoto Calabria: ...

Calabria - Terremoto di magnitudo 4.4 in mare : nessun danno a cose o persone. Sospesa la circolazione ferroviaria tra Sapri e Paola : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica alle 6.31 nel Mar Tirreno, al largo della costa calabrese e non lontano da Scalea (cosenza), con epicentro a 11 chilometri di profondità. I Vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e alla Polizia di Stato, hanno avviato un’ampia attività di ricognizione in tutta l’area dell’Alto Tirreno per accertare se siano stati provocati danni a cose o ...

Il forte Terremoto di stamattina in Calabria : 5° grado Mercalli avvertito da Napoli a Catania : stamattina alle 06:31 un forte terremoto, di magnitudo 4.4, ha colpito il mar Tirreno, al largo della Calabria settentrionale, con un ipocentro ad appena 11km di profondità: la scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, da Napoli a Catania fino alla Puglia, in modo particolare a Taranto e Brindisi (qualche segnalazione persino da Roma, Campobasso e Foggia). Il Servizio “Hai Sentito il terremoto” dell’INGV ha ...

