Terremoto Cosenza | scossa di magnitudo 4 4

Forte scossa di Terremoto al largo della Calabria - paura in provincia di Cosenza [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 4.4 si è verificato nel Tirreno Meridionale alle 06:31:38, ad una profondità di 11 km. L’evento – avvertito dalla popolazione di Rende, Cosenza , Vibo Valentia, Luzzi, Montalto Uffugo, Lamezia Terme, Santa Maria del Cedro, Paola, Amantea, Bisignano – è stato localizzato al largo della Calabria ( Cosenza ) dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto al largo della Calabria , paura in ...

Forte scossa di Terremoto in provincia di Cosenza alle 06 : 31 : La terra ha tremato alle 06:31 di venerdì mattina. La stima provvisoria è tra 4.3 e 4.8. L’epicentro è in

Terremoto Calabria : scossa avvertita in provincia di Cosenza [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una scossa di Terremoto è stata avvertita poco fa in provincia di Cosenza . La scossa , di pochi minuti fa, è stata distintamente avvertita dalla popolazione di Bisognano e dei paesi limitrofi. Alle 19:33 era stata registrata una scossa di magnitudo 1.4 con epicentro ad Acri, in provincia di Cosenza ed ipocentro a 15.8 Km di profondità Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Terremoto Calabria : scossa avvertita in provincia di Cosenza ...

Calabria - Terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Cosenza : Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato avvertito a Diamante 39 minuti dopo la mezzanotte. L'epicentro è stato individuato dalla sala sismica Ingv di Roma a tre chilometri a Sud-Est della città in provincia di Cosenza . Il sisma si è verificato ad una profondità di 273 chilometri.Continua a leggere

Cosenza - Terremoto di magnitudo 3.2 : 01.57 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata a 00:39 sulla costa ovest della Calabria, in provincia di Cosenza . Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 273 km di profondità ed epicentro 3 km a sud est di Diamante. Non si segnalano danni a persone o cose

Terremoto Cosenza M 3.4/ Ingv - fortissima scossa : paura ma non ci sono danni o feriti : TERREMOTO oggi COSENZA M 3.4: secondo l' Ingv c'è stata una forte scossa con epicentro a Cerisano e avvertita in tutta la provincia. paura ma nessun danno

Terremoto oggi Cosenza M 3.4/ Ingv - scossa a Cerisano avvertita in tutta la provincia : Terremoto oggi Cosenza M 3.4: secondo l' Ingv c'è stata una forte scossa con epicentro a Cerisano e avvertita in tutta la provincia . Paura ma nessun danno

Terremoto in Calabria - paura a Cosenza e Rende per una scossa sulla Catena Costiera [MAPPE e DETTAGLI] : Una scossa di Terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Calabria. La scossa ha fatto “ballare” decine di migliaia di persone alle 16:11, in provincia di Cosenza. La scossa è stata di magnitudo 3.4, ma si è verificata a 31.6km di profondità ed è quindi stata avvertita distintamente fino a grandi distanze scuotendo il suolo di tutta la Valle del Crati in modo particolarmente significativo. Grande paura a Cosenza, Rende, Mendicino, ...