Tennis : Jannik Sinner si cancella dal Challenger di Eckental. Obiettivo Next Gen a Milano : Jannis Sinner punta tutto sulle Next Gen ATP Finals 2019, l’evento che mette di fronte gli otto migliori Tennisti Under-21 e che si disputa a Milano. Quest’anno si giocherà nel nuovo Allianz Cloud (il vecchio Palalido) e l’altoatesino è già certo di partecipare al torneo, grazie alla wild card ricevuta dall’organizzazione. Sinner è attualmente al decimo posto nella Race To Milano, ma, con la partecipazione di Stefano ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Jannik Sinner battuto al secondo turno da Gael Monfils che vendica la sconfitta di Anversa : Nel secondo turno dell’ATP 500 indoor di Vienna il francese Gael Monfils vendica la sconfitta subita da Jannik Sinner ad Anversa e batte il 18enne altoatesino col punteggio di 6-3 7-6(8) in un’ora e 26 minuti di gioco. Nel quinto game del match Monfils recupera da 0-30 sulla sua battuta e nel settimo salva tre palle break col servizio. Purtroppo, in quello successivo, è Jannik a trovarsi 0-40 e a perdere il servizio a zero con un ...

Tennis : Jannik Sinner e l’ambizione confusa per presunzione : Per migliorare è necessario avere ambizioni. Talvolta, porsi degli obiettivi e avere la convinzione di poterli centrare viene confusa per presunzione. E’ un po’ quello che è accaduto al Tennista del momento, di cui tutti stanno parlando, ovvero Jannik Sinner. Il 18enne nativo della Provincia di Bolzano sta stupendo tutti e i suoi risultati, probabilmente, stanno sorprendendo anche il suo staff, che non aveva messo in preventivo ...

Tennis - Jannik Sinner nella top100 della classifica Atp. Battuto il record di Diego Nargiso! : La vittoria di ieri di Jannik Sinner contro il qualificato tedesco Philipp Kohlschreiber con lo score di 6-3 6-4 nel torneo ATP 500 di Vienna ha permesso all’azzurro di entrare virtualmente tra i primi 100 al mondo, ingresso che sarà sancito lunedì con il rilascio della nuova classifica. Sinner farà così il suo esordio nella top 100 a 18 anni, 2 mesi e 12 giorni, battendo per meno di tre mesi il record di Diego Nargiso, il quale riuscì ...

Tennis - la nuova classifica di Jannik Sinner dopo la sconfitta con Wawrinka : a ridosso della top-100 nel ranking ATP : Jannik Sinner non è riuscito nell’impresa di sconfiggere Stan Wawrinka nelle semifinali del Torneo ATP 250 di Anversa, l’altoatesino ha provato a contrastare il fortissimo svizzero sul cemento belga ma gli è mancato quel pizzico di esperienza per tenere botta contro un veterano del circuito. Il 18enne termina qui la propria avventura dopo essere entrato nel tabellone principale con una wild card e aver regalato grandissime emozioni ...

Jannik Sinner - è nato un Tennista che sembra un alieno. E il mondo dovrà abituarsi al suo nome : di Mattia Musio Si ha un po’ la sensazione di essere di fronte alla capanna di Betlemme, guardando Jannik Sinner giocare in questi ultimi mesi. Durante ogni pausa tra un game e l’altro si butta tutti insieme un occhio a quel numero che indica quante persone sono collegate guardando lo streaming di SuperTennis: 900 in certi momenti, poco più di mille nei momenti clou del match. E si pensa: stiamo tutti assistendo alla nascita di qualcosa? ...

Tennis - Jannik Sinner : “Sono molto contento per aver raggiunto la semifinale” : Appena terminato il match contro l’americano Frances Tiafoe, vinto 6-4 3-6 6-3 e che gli ha dato in regalo la semifinale al torneo ATP 250 di Anversa, Jannik Sinner si è dimostrato particolarmente felice del risultato ottenuto. Queste le dichiarazioni del Tennista di San Candido nell’intervista immediatamente successiva al suo successo, svolta direttamente sul campo: “Ringrazio per la wild card ricevuta, oggi ho giocato bene, ...

Tennis : Jannik Sinner è il più giovane italiano a raggiungere una semifinale ATP nella storia : Continua a essere il ragazzo dei primati, Jannik Sinner, che ne aggiorna in continuazione per ogni passo che fa nel circuito ATP. Con la vittoria di oggi ai quarti dell’ATP di Anversa, infatti, il diciottenne di San Candido diventa il più giovane italiano della storia a raggiungere una semifinale in un torneo del circuito maggiore. Con i suoi 18 anni e 2 mesi, infatti, supera il primato di Diego Nargiso, che nel 1988 (quando ancora ...

Tennis - Jannik Sinner non si ferma più : battuto Tiafoe è in semifinale ad Anversa : Jannik Sinner non smette di stupire. Dopo la netta vittoria contro la testa di serie numero 1 Gael Monfils, il Tennista azzurro batte ai quarti di finale Tiafoe 6-4, 3-6, 6-3 (53° giocatore al mondo) in un'ora e 42 minuti di gioco al Torneo Atp 250 "European Open" in corso di svolgimento sui campi indoor in cemento di Anversa. Un vero e proprio exploit quello del classe 2001 che ora sogna l'ingresso tra i primi cento e se la vedrà con il ...

Tennis - Jannik Sinner e la top-100 : tutte le possibili combinazioni per centrare l’obiettivo : Dopo la vittoria di oggi nei quarti di finale del torneo ATP di Anversa contro l’americano Frances Tiafoe, Jannik Sinner, nel ranking virtuale, sarebbe già oggi numero 100 del mondo. Ma non è ancora certo di esserlo lunedì, perché ci sono quattro giocatori che possono ancora superarlo se il suo cammino ad Anversa si dovesse concludere in semifinale. In particolare, sono ancora con possibilità di superare il nostro giocatore tre giapponesi ...