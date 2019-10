Tennis | ATP Vienna 2019 | Berrettini sfida ancora Thiem | Monfils-Schwartzman l’altra

ATP Vienna – Berrettini in semifinale : il Tennista italiano supera Rublev al tie-break del secondo set : Matteo Berrettini accede alla semifinale dell’ATP di Vienna: il tennista italiano batte il russo Andrey Rublev al tie-break del secondo set e attende il vincitore di Thiem-Carreno Busta Dopo 1 ora e 53 minuti di match Matteo Berrettini si mette in tasca il biglietto per la semifinale dell’ATP di Vienna. Il tennista italiano, attuale numero 11 del ranking mondiale maschile, nonché terza testa di serie del torneo austriaco, ha superato il ...

Tennis - ATP 500 Basilea 2019 : nel giorno delle battaglie esce Fognini. Wawrinka - vittoria e ritiro. Avanti Tsitsipas e Bautista Agut - out Goffin : Giornata molto interessante e ricca di spunti, quella dell’ATP 500 di Basilea, con tutti gli incontri tranne uno conclusi al terzo set, motivo per cui il programma si è notevolmente allungato. esce di scena, purtroppo, Fabio Fognini. LA CRONACA DI KRAJINOVIC-FOGNINI La notizia che più sorprende è l’eliminazione del belga David Goffin, al quale il gigante americano Reilly Opelka rende sempre più complicato il cammino verso le ATP ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Fabio Fognini sconfitto da Filip Krajinovic. Si complica il cammino verso le Finals : Sconfitta molto pesante per Fabio Fognini negli ottavi di finale dell’ATP di Basilea. Il ligure si è arreso in due set al serbo Filip Krajinovic, numero 46 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Un ko, come detto, che mette notevolmente in salita il cammino di Fognini verso le ATP Finals di Londra, visto che ora il nativo di Arma di Taggia dovrà ottenere un grande risultato nel Masters 1000 di ...

Tennis - ATP 500 Basilea 2019 : forfait di Stan Wawrinka per un problema alla schiena - Roger Federer direttamente in semifinale : Poco dopo il termine del suo vittorioso (e lottato) match di secondo turno contro l’americano Frances Tiafoe, Stan Wawrinka annuncia il proprio ritiro dal torneo ATP 500 di Basilea. La motivazione risiede in un dolore alla schiena già presente e lamentato dallo svizzero in maniera più importante nel corso dell’ultimo game del suo incontro, vinto in 2 ore e 32 minuti per 6-3 3-6 7-5. La conseguenza di ciò è che Roger Federer non ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Jannik Sinner battuto al secondo turno da Gael Monfils che vendica la sconfitta di Anversa : Nel secondo turno dell’ATP 500 indoor di Vienna il francese Gael Monfils vendica la sconfitta subita da Jannik Sinner ad Anversa e batte il 18enne altoatesino col punteggio di 6-3 7-6(8) in un’ora e 26 minuti di gioco. Nel quinto game del match Monfils recupera da 0-30 sulla sua battuta e nel settimo salva tre palle break col servizio. Purtroppo, in quello successivo, è Jannik a trovarsi 0-40 e a perdere il servizio a zero con un ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : i risultati del 24 ottobre. Gael Monfils elimina Jannik Sinner - anche Dominic Thiem va ai quarti : Si sono completati in data odierna gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna: sul cemento indoor austriaco sono andate in scena sei sfide. In serata il match di chiusura ha visto l’azzurro Jannik Sinner soccombere contro il transalpino Gael Monfils, che si è imposto con lo score di 6-3 7-6 (8). Il padrone di casa Dominic Thiem ha vinto in rimonta contro l’iberico Fernando Verdasco, regolato dopo poco meno di due ore di ...

Gaudenzi nuovo presidente dell’ATP : “E’ un periodo storico per il Tennis” : Dal 1 gennaio 2020 Andrea Gaudenzi sarà il nuovo Chairman dell’ATP al posto dell’uscente Chris Kermode. Lo aveva anticipato la settimana scorsa il Daily Telegraph è oggi è arrivato il comunicato ufficiale dell’ATP. Gaudenzi, 46 anni, è stato n.1 tra gli juniores nel 1990 e da professionista è arrivato fino al 18esimo posto della classifica mondiale. Ha vinto tre tornei ATP e tra le altre cose, nel 1995 arrivò in semifinale al torneo di ...

L’ex Tennista italiano Andrea Gaudenzi è il nuovo presidente dell’Associazione dei Tennisti professionisti (ATP) : L’ex tennista italiano Andrea Gaudenzi è il nuovo presidente dell’Associazione dei tennisti professionisti di tutto il mondo, nota anche come ATP. Gaudenzi ricoprirà la carica per 4 anni, a partire dal primo gennaio del 2020. Andrea Gaudenzi è nato a

