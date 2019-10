Tempo al Tempo | il festival dell’innovazione e della scienza di Settimo Torinese chiude

MalTempo Piemonte : ripreso il servizio ferroviario della linea Sfma tra Torino e Ciriè : Rientrata sotto il livello di guardia l’acqua del fiume Stura a Venaria, è ripresa nel primo pomeriggio di oggi il servizio ferroviario tra Ciriè e Torino della linea Sfma. La circolazione ferroviaria era stata interrotta nella mattinata di ieri a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua sul ponte di Venaria. L'articolo Maltempo Piemonte: ripreso il servizio ferroviario della linea Sfma tra Torino e Ciriè sembra essere ...

Allerta Meteo in gran parte della Calabria : malTempo anche domani - la provincia di Reggio Calabria la più colpita : La protezione civile della Calabria ha emanato un messaggio di Allerta Meteo con avviso di criticità per tutta la giornata di oggi. In particolare, fino alle 24:00 è prevista criticità Meteo marino-costiera con piogge e temporali diffusi sul versante ionico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria. Piogge e rovesci o temporali isolati nelle province di Crotone e Catanzaro fascia ionica. Venti forti su tutte le zone di Allerta Meteo. ...

MalTempo Sicilia - smottamenti e fango su alcune strade nell’Agrigentino : chiusure e disagi : Tecnici e cantonieri del settore Infrastrutture stradali del Libero Consorzio comunale di Agrigento sono al lavoro dalla notte scorsa sulla rete stradale provinciale, in seguito alle forti precipitazioni che si sono abbattute sulla provincia di Agrigento. smottamenti di fango e detriti sulle carreggiate sono stati segnalati in particolare nei comparti stradali est e centro-nord. La strada provinciale 2 Piano Gatta-Montaperto-Giardina Gallotti è ...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e forte malTempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

MalTempo : nubifragio a Messina - cade un cartellone sull’autostrada : Un nubifragio ha colpito oggi Messina e provincia causando diversi rallentamenti nella circolazione e allagamenti. Il forte vento e la pioggia della notte hanno causato la caduta di un cartellone sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Rometta. I vigili lo hanno rimosso il cartellone e permesso il ripristino della normale circolazione. Per l’allerta meteo oggi il sindaco Cateno De Luca aveva disposto ieri la ...

MalTempo : migliora la situazione in Piemonte - cala il livello dei fiumi e si attende un weekend di sole : migliorano le condizioni meteorologiche in Piemonte ed è atteso un fine settimana di tempo soleggiato e temperature miti. I livelli dei corsi d’acqua sono tutti in calo, il Po decresce e la situazione si sta normalizzando. Solo il Lago Maggiore e’ stazionario, ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. Intanto sulle Alpi occidentali è caduta la prima neve con punte di 40 centimetri localmente sulle Alpi Graie. ...

Modica - sindaco Abbate : "gente arrabbiata per il mancato arrivo del malTempo" : È davvero inverosimile la situazione in quel di Modica, centro abitato situato in provincia di Ragusa, dove era stata emanata l'allerta rossa per maltempo. I fortissimi nubifragi che ieri hanno...

MalTempo Piemonte : situazione meteo in miglioramento - scende il livello del Po : situazione meteo in miglioramento in Piemonte: i livelli dei corsi d’acqua sono tutti in calo, ed anche il Po decresce. Solo il Lago Maggiore è stazionario ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. E’ caduta la prima neve sulle Alpi occidentali con punte di 40 cm localmente sulle Alpi Graie. Nell’Alessandrino sono ancora operativi sul territorio oltre 200 volontari per le operazioni di ripristino e assistenza alle 130 ...

Allerta Meteo - forte malTempo in Sicilia : ipotesi scuole chiuse anche Sabato 26 Ottobre : Oggi le scuole sono chiuse in molti importanti Comuni della Sicilia come Catania, Messina, Ragusa, Modica, Agrigento, Enna, Paternò, Barcellona Pozzo di Gotto, Canicattì e centinaia di centri minori (qui l’elenco completo) a causa dell’Allerta Meteo lanciata ieri dalla protezione civile che aveva diramato l’allarme rosso (il più alto previsto dal nostro sistema di Allertamento). Il maltempo è effettivamente arrivato, e ha già ...

Allerta Meteo - furioso fronte Temporalesco risale lo Jonio verso la Sicilia : pericolosissima area di convergenza tra Catania e Messina : Allerta Meteo – Il peggio deve ancora venire. L’ondata di maltempo che da ieri sta interessando il Sud Italia e in modo particolare la Sicilia si intensificherà nel pomeriggio/sera, come ampiamente previsto, nei settori orientali dell’isola. Un furioso fronte tamporalesco carico di pioggia e grandine sta risalendo il mar Jonio verso Catania e Messina, dove nel pomeriggio si creerà una pericolosissima area di ...

MalTempo - allerta rossa in Sicilia : scuole chiuse in cinque province. Caos treni : allerta meteo rossa in Sicilia orientale, gialla in Sicilia occidentale: il Maltempo mette in ginocchio l'isola, con i sindaci di ben cinque province che hanno ordinato la chiusura delle...