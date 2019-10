Tecnologia made in Italy per la prossima missione Usa sulla Luna

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 25 ottobre 2019) L’eccellenza italiana del settore sarà in prima linea nel programma Artemis della Nasa che punta a riportare l’uomo sul suolore entro il 2024. Il presidente dell’Asi Saccoccia: «Intesa fondamentale con gli americani».

