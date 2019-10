Taylor Mega e il dito medio in perizoma per difendere le sue forme

“Non riuscivo più a guardarmi allo specchio”. Taylor Mega rifatta - l’intervento che le ha rovinato la vita : Taylor Mega, la super influencer che fa impazzire i fan parla degli interventi di chirurgia a cui si è sottoposta per diventare quella che è oggi. L’occasione sono alcune domande che i fan le pongono nelle Instagram Stories. “Vorrei dimagrire e tornare al mio fisico dell’anno scorso – racconta senza filtri via social a proposito del suo rapporto con la bellezza – Pesavo due kg in meno, ora lo stress purtroppo mi ha fatta ingrassare”. Ah, noi non ...

Taylor Mega sul calendario di For Men 2020 : Taylor Mega sarà la protagonista dei 12 mesi del calendario di For Men 2020. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi sarà presente nei 13 scatti (copertina e 12 mesi) realizzati dal fotografo Dario Plozzer che ha voluto ricreare atmosfere dal sapore anni ‘80, un recupero vintage del miglior passato per guardare al futuro che avanza. Taylor Mega ha voluto prestare gratuitamente la sua immagine ...

Rose rosse per Erica Piamonte : Taylor Mega tenta il ritorno di fiamma : L'influencer e la commessa si sono conosciute in primavera nella Casa del 'Grande Fratello'. Poi, tre settimane fa, l'addio...

L'ex di Taylor Mega Giorgia Caldarulo si è fidanzata con un attore spagnolo? : Giorgia Caldarulo negli ultimi tempi sembra essere sulla bocca di tutti. La modella pugliese, già nota al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice delL'ex tronista Paolo Crivellin, è successivamente tornata all'attenzione delle testate di gossip nostrane e americane, per essere stata paparazzata durante la Milano Fashion Week mentre si baciava con Cameron Dallas, per scoprire poi essere parte di una campagna ...

Taylor Mega è la protagonista del calendario 2020 di For Men Magazine : Taylor Mega sarà la protagonista del calendario 2020 di For Men Magazine che sarà disponibile in allegato con il numero di novembre del mensile diretto da Andrea Biavardi.Dopo Manuela Ferrera e Fabiana Britto, protagoniste dei due calendari realizzati l'anno scorso, For Men Magazine ha scelto la popolare social influencer che, in questo periodo, sta facendo parlare di sé per la relazione, già terminata, con la "collega" Giorgia Caldarulo. ...

Erica Piamonte - ritorno di fiamma con Taylor Mega dopo il flirt con Giorgia Caldarulo : ritorno di fiamma fra Taylor Mega ed Erica Piamonte? Forse sì, forse no. Sicuramente l'influencer e l'ex gieffina stanno iniziando a riavvicinarsi, dopo il brevissimo flirt che la prima ha avuto con Giorgia Caldarulo. Che sia un ritorno in amicizia o l'inizio di qualcosa di più complesso, non è dato ancora saperlo.A far intendere, tuttavia, che le pedine si sono mosse nella direzione giusta sulla scacchiera della vita, è stata la stessa Erica ...

Taylor Mega dimentica Giorgia con Erica Piamonte : il retroscena : Giorgia Caldarulo: Taylor Mega volta pagina con Erica Piamonte Taylor Mega è da poco tornata single, terminando la sua brevissima relazione con l’influencer Giorgia Caldarulo, ma la bionda più famosa sul web non se ne sta decisamente a rimuginare sulla storia finita e si sta già concentrando sul suo futuro amoroso. A rivelarlo è l’ex concorrente di Barbara d’Urso, Erica Piamonte! Erica ha da poco compiuto gli anni e, per ...

“Solo banconote da 500 euro”. Taylor Mega - l’ultima ostentazione fa infuriare. Scoppia la bufera : La storia d’amore tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo ha suscitato perplessità sin dalla sua nascita e ora giunge ai titoli di coda in tempi record. La 25enne e la 21enne si sono lasciate, accusate da più parti di aver architettato la loro love story esclusivamente a beneficio mediatico, dopo appena tre settimane dall’inizio del flirt. Ad annunciarlo è stata proprio Taylor Mega su Instagram. “Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese ...

Solo ciclamini per Taylor Mega. E lei mostra un rotolo di banconote da 500€ : Nuova provocazione Instagram di Taylor Mega, che in un video boomerang condiviso poche ore fa ha esibito un rotolo di banconote da 500€. Non è possibile contare quanti biglietti siano presenti nella borsa ma lo spessore lascia intuire che si tratta di una somma considerevole.\\ L'influencer, tornata single dopo la fine della tanto discussa relazione con Giorgia Caldarulo, ha ripreso la sua borsetta fucsia rigorosamente di marca e marchiata con ...

“Rose rosse e questo biglietto”. Taylor Mega - dopo l’addio a Giorgia il gesto per ‘lei’. Che racconta tutto : La bellissima e sexy modella Taylor Mega è quasi sempre al centro dell’attenzione per i suoi scatti hot e a dir poco provocanti, postati continuamente sul suo profilo del social network Instagram. Il suo seno ed il lato B sono apprezzati da tutti, ma per lei ora è tempo di pensare soprattutto agli aspetti personali e sentimentali, che in questo periodo non stanno andando nel verso giusto. La web influencer ha confermato nei giorni scorsi ...

Taylor Mega lascia Giorgia e ci riprova con Erica : a breve l’incontro : Taylor Mega e Giorgia Caldarulo non stanno più insieme: le parole di Erica Piamonte Ora non ci sono più dubbi: Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate. Dopo i gossip degli ultimi giorni è stata la stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi a confermare la situazione. La web influencer ha ammesso che il rapporto […] L'articolo Taylor Mega lascia Giorgia e ci riprova con Erica: a breve l’incontro proviene da Gossip e Tv.

Taylor Mega dopo la rottura con Giorgia Caldarulo : “Non sono bugiarda” : Taylor Mega sulle polemiche dopo la rottura con Giorgia: “Passi tutto, ma bugiarda mai!” Taylor Mega ha rilasciato oggi un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. Ovviamente l’argomento portante dell’intervista è stato la sua storia (finita da qualche giorno) con Giorgia Caldarulo. Difatti in tanti hanno insinuato che questa relazione sarebbe stata creata solo a tavolino per ...

Taylor Mega - è finita con Giorgia Caldarulo : “Sto bene da single” : Giorgia Caldarulo torna single: finita la storia con Taylor Mega Taylor Mega è tornata single! La sua relazione, durata soltanto qualche mese, con Giorgia Caldarulo è giunta al termine. A dare l’annuncio è stata la bionda influencer sul suo profilo Instagram, dichiarando che spesso capita che dopo un mese passato insieme ci si accorga che la persona che si ha al proprio fianco non è quella giusta. In questo caso è giusto terminare il ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate : Finisce dopo pochissimi mesi la storia tra l'influencer Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. A dichiararlo è la stessa influencer friulana su Instagram nelle sue Stories: “Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene single”. In realtà diversi opinionisti hanno avanzato dubbi sulla veridicità di questa love story, accusando le ...