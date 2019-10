Tangenziale gratis per 10 giorni Il Mit sorveglia Il Comune promette battaglia

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 25 ottobre 2019) La decisione sui pedaggi gratuiti inè stata presa. Dalla mezzanotte di oggi si viaggeràper dieci, fino al 5 novembre. In giornata, arriverà la ratifica del cda della società, ma lo stop al pedaggio è già cosa fatta. E’ la prima volta che accade in 40 anni.Spa ha accolto la richiesta del Ministro, dopo la sollecitazione del sindaco de Magistris. Da sabato scorso la circolazione sullaè stata ridotta a due corsie per ogni senso di marcia e vietata ai mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Le limitazioni sono scattate dopo il sopralluogo di venerdì, che ha accertato degli ammaloramenti. La nota diSpa In una nota,Spa comunica: “Il cda ratificherà lo stop al pagamento del pedaggio in vigore dalla mezzanotte di venerdì 25 ottobre fino al 5 novembre. La sospensione del pedaggio sarà deliberata per ...

