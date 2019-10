Sulla gestione dei rifiuti Roma Roma è davvero messa così male?

Fonte : agi

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Lo sciopero, indetto venerdì a, per 24 ore metterà a dura propria la già difficile. Nella capitale il problema persiste da anni. A confermarlo è stato il rapporto Istatraccolta differenziata "Comportamenti e soddisfazione dei cittadini e politiche nelle città per gli anni 2017-2018", pubblicato il 24 ottobre. Per quanto riguarda la produzione di scarti, l'andamento nella capitale, come già accaduto in passato, contrasta con la curva nazionale che nel 2017 ha registrato una diminuzione significativa registrando 488,7 kg diper abitante. A ciò si aggiunge un aumento nella raccolta differenziata, che in Italia ha toccato il 55,5%: un miglioramento di tre punti rispetto all'anno precedente.risulta in difetto anche se si guarda al paragone con la più virtuosa Milano dove la percentuale di differenziata ha raggiunto quota 57,8% ...

AgidGov : #Partecipa | In consultazione le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici… - ekuonews : Teramo, il consigliere Verzilli presenta un'interrogazione consiliare sulla gestione della Fondazione Tercas… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @emanuelefiano (PD) sulla gestione #Raggi: 'Bisogna essere realisti, il bilancio di questi anni è oggettivamente n… -