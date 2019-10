Striscia la Notizia | siluro contro il Tg5 | la conduttrice che ha scordato di aver

Striscia la Notizia - sfottò brutale a Carmen Di Pietro : "Operazione riuscita - ora si che ha..." : Sotto a chi tocca. Nello specifico, questa volta, tocca alla prosperosa Carmen Di Pietro. È lei infatti la protagonista di una delle rubriche più irriverenti e temute della tv, "Fatti e Rifatti" di Striscia la Notizia, trasmessa nell'edizione del tg satirico di Canale 5 di mercoledì 23 ottobre. Il f

Striscia la Notizia inchioda Paolo Bonolis : ma davvero? Cosa ha detto a Silvia Toffanin - gelo su Canale 5 : Da Canale 5 a... Canale 5. Striscia la Notizia ci ha abituato ai colpi bassi contro i colleghi di Mediaset. Colpi bassi ma per certo ironici. E anche nella puntata in onda mercoledì 23 ottobre il tg satirico di Antonio Ricci non si è smentito: nel mirino, infatti, ci è finito Paolo Bonolis. Il condu

Striscia la notizia - Antonio Ricci sbeffeggia Greta Thumberg : cosa si è inventato - una bomba : Dopo la rubrica curata dal giovane divulgatore scientifico Eric Barbizzi, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) si aggiunge “Ambiente Ciovani”, il nuovo contenitore che vede protagonisti giovanissimi consulenti. Questa sera debutta il tredicenne Leonardo Tiralongo, studente delle scuole medie

Striscia la notizia - l’appello disperato di Fabio De Nunzio (del duo Fabio e Mingo). Ecco che fine ha fatto : Vi ricordate Fabio e Mingo? Erano due inviati storici di Striscia la notizia che si sono occupati per 18 anni di smascherare truffe di vario genere. Fabio e Mingo, però, dopo 18 anni di onorata carriera, sono stati cacciati dal tg satirico. Il motivo? La produzione ha scoperto che i due avrebbero ricevuto compensi per servizi che erano in realtà del tutto inventati. I due, a seguito di queste vicende, vanno incontro a diverse vicende ...

“Ti tagliamo la gola”. Vittorio Brumotti aggredito : pietre - minacce e paura per l’inviato di Striscia la Notizia : Brutta disavventura per Vittorio Brumotti. l’inviato di Striscia la Notizia è stata infatti aggredito nel corso di un servizio di denuncia a Vicenza. Succede a Campo Marzo, piazza di spaccio del capoluogo veneto. Una situazione che Vittorio Brumotti ha vissuto diverse volte ma che stavolta ha rischiato davvero di finire male. Mentre tentava una approccio con il microfono in mano, Vittorio Brumotti è stato attaccato dai pusher che si sono mossi ...

Striscia la Notizia consegna il tapiro a Fedez per la frase sulle Veline (VIDEO) : Striscia la Notizia, venerdì 11 ottobre 2019. Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Fedez per la frase sulle Veline (VIDEO) Striscia la Notizia è ormai un appuntamento fisso dell’access prime time di Canale 5, in onda dal lunedì al sabato dalle 20:35 fino alle “orario variabile”. La nuova edizione autunnale con il sottotitolo, “la voce della resilienza” è condotta al momento da Ezio Gregio e Enzo Iacchetti. Tra i servizi di ...

Striscia la Notizia consegna il tapiro a Fedez per la frase sulle Veline : Striscia la Notizia, venerdì 11 ottobre 2019. Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Fedez per la frase sulle Veline (VIDEO) Striscia la Notizia è ormai un appuntamento fisso dell’access prime time di Canale 5, in onda dal lunedì al sabato dalle 20:35 fino alle “orario variabile”. La nuova edizione autunnale con il sottotitolo, “la voce della resilienza” è condotta al momento da Ezio Gregio e Enzo Iacchetti. Tra i servizi di ...

Striscia la notizia - Staffelli consegna il quinto tapiro d’oro a Fedez : motivo : Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna a Fedez il suo quinto tapiro Spesso e volentieri le affermazioni del famoso rapper milanese Fedez fanno discutere. Per questo motivo Striscia la notizia ha deciso di consegnargli l’ennesimo tapiro! Il marito di Chiara Ferragni infatti usa frequentemente il suo profilo social per esternare i suoi pensieri e commentare […] L'articolo Striscia la notizia, Staffelli consegna il quinto ...

Striscia la Notizia - dramma senza fine per Vittorio Brumotti : preso a sassate - finisce male : E' stato aggredito ancora una volta Vittorio Brumotti. L'inviato di Striscia la Notizia, secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, mercoledì 9 era impegnato nella realizzazione di un servizio a Campo Marzo, a Verona, nella zona della stazione. Brumotti avrebbe registrato anche la presenza di di

Striscia la Notizia spietata con Giuseppe Conte e Matteo Renzi : "Chi è il peggiore?" - duello da ridere : Doppio colpo per Striscia la Notizia, che abbatte con un solo servizio sia Giuseppe Conte sia Matteo Renzi. Premier ed ex premier, nel corso della puntata andata in onda su Canale 5 giovedì 10 ottobre, vengono messi nel mirino per il loro inglese, di certo non spettacolare. "Il confronto politico fr

Striscia la Notizia massacra la concorrenza - che bordata contro Simona Ventura : servizio al curaro : Questa volta il mirino di Striscia la Notizia si sposta sulla "concorrenza", ovvero su Simona Ventura, oggi impegnata in Rai al timone di La domenica Ventura. Super-Simo, che ha recentemente lasciato Mediaset un poco polemicamente dopo aver condotto Temptation Island, è suo malgrado la protagonista

Striscia la notizia - tapiro a Marco Columbro : "Barbara d'Urso mi ha usato per fare ascolti" : Nella puntata di stasera, mercoledì 9 ottobre, di Striscia la notizia è stato trasmesso il servizio della consegna del tapiro d'oro a Marco Columbro, 'premiato' per la lite con Barbara d’Urso avvenuta domenica scorsa a Live – Non è la d’Urso. L'attore, intercettato da Valerio Staffelli, ha commentato così:Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio comportamento. Mi dispiace e vi chiedo scusa. Mi ...

Striscia la Notizia dà il Tapiro a Marco Columbro per la lite con Barbara D’Urso - lui : “Sono stato usato per fare ascolti” : L’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Marco Columbro per la lite in diretta tv con Barbara D’Urso domenica sera durante “Live Non è la D’Urso” e il conduttore ne ha approfittato per spiegare quanto successo e scusarsi con il pubblico. “Mi sono sentito truffato perché gli autori mi avevano detto che avremmo parlato del mio cambio di vita – ha detto ...

Striscia la notizia - tapiro a Marco Columbro : "Barbara d'Urso mi ha usato per fare ascolti" : Nella puntata di stasera, mercoledì 9 ottobre, di Striscia la notizia è stato trasmesso il servizio della consegna del tapiro d'oro a Marco Columbro, 'premiato' per la lite con Barbara d’Urso avvenuta domenica scorsa a Live – Non è la d’Urso. L'attore, intercettato da Valerio Staffelli, ha commentato così:prosegui la letturaStriscia la notizia, tapiro a Marco Columbro: "Barbara d'Urso mi ha usato per fare ascolti" pubblicato su TVBlog.it 09 ...