Stasera un asteroide sfiora la Terra Ecco la diretta

Fonte : wired

(Di venerdì 25 ottobre 2019) (Immagine: Getty Images) Ore 19.21 di: eccezionalmente potrete guardare inil passaggio di un“vicino” alla. Sì, si tratta dell’(162082) 1998 HL 1 che passerà a soli 6,2 milioni di chilometri dal nostro pianeta, poco meno di sedici volte la distanza-Luna. Dunque non temete: per noi non c’è alcun pericolo di fare la fine dei dinosauri, ma questa distanza è, astronomicamente, di una vera inezia. Tant’è che l’viene classificato come potenzialmente pericoloso, sia per il transito ravvicinato che per le dimensioni, stimate tra i 440 e i 990 metri. Se volete provare il brivido di osservare quest’oggetto, comodi da casa, potete seguireladel Virtual Telescope Project, a partire dalle 19.00, qui: https://www.youtube.com/watch?v=KmN2TqdSsng Se invece siete appassionati e preferite osservarlomente con i vostri ...

