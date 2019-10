Starbreeze annuncia il riavvio del supporto per Payday 2

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Come molti di voi sapranno,(studio creatore della serie di) ha recentemente rischiato il tracollo finanziario a causa (tra le altre cose) del colossale flop di Overkill's The Walking Dead, FPS cooperativo ambientato nell'universo della popolare serie televisiva.Tuttavia qualcosa sembra essere andata per il verso giusto e la compagnia ha recentementeto che presto riprenderà lo sviluppo dei contenuti extra di2. La notizia è stata data dal CEO Mikael Nermark alla comunità di Steam, purtroppo però la promessa di mantenere i DLC gratuiti per sempre non potrà essere mantenuta, questo perché lo studio ha bisogno di entrate il prima possibile:"Vogliamo andare avanti e continuare dedicarci a2, ma per farlo abbiamo bisogno del vostro continuoper poter creare nuovi contenuti."Leggi altro...

