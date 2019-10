Sondaggi elettorali | balzo in avanti per il centrodestra | calano Pd e M5s

Sondaggi elettorali EMG - la Lega fa un balzo dell’1 - 8% - in crollo il M5S : Sondaggi elettorali EMG, la Lega fa un balzo dell’1,8%, in crollo il M5S Come altri istituti anche Emg registra nei suoi ultimi Sondaggi elettorali il balzo della Lega, che si riavvicina ai livelli delle ultime europee. Particolarmente interessante è l’entità dell’aumento del partito di Salvini che cresce di ben l’1,8% in una sola settimana, andando al 33,6%. È soprattutto il Movimento 5 Stelle a soffrire questa ...

Sondaggi elettorali Index : Renzi farà cadere il governo per il 59% italiani : Sondaggi elettorali Index: Renzi farà cadere il governo per il 59% italiani Anche i Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 24 ottobre seguono la tendenza generale di questi giorni: Lega in crescita e Pd e Movimento 5 Stelle con il segno meno. Il Carroccio ha il vento in poppa e incamera mezzo punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione portandosi al 33,2%. Dem e Cinque Stelle perdono ...

Sondaggi elettorali - la Lega cresce e il centrodestra vola : in calo l’area di governo : La supermedia elaborata da Agi e YouTrend evidenzia come i Sondaggi elettorali delle ultime due settimane abbiano premiato la Lega e tutta la coalizione di centrodestra, con un incremento di consensi che permette di staccare di oltre quattro punti percentuali i partiti che formano l'area di governo.Continua a leggere

Ultimi Sondaggi politici elettorali Ixè - picchiata a sinistra - scendono Pd e Italia Viva - lieve calo della Lega - salgono FDI e M5s : Al programma Carta Bianca su Rai 3 sono stati presentati le nuove intenzioni di voto di Ixè. I sondaggi danno il centrodestra in forte vantaggio sul centrosinistra e un M5s, dopo lungo tempo, in lieve crescita. I sondaggi resi noti Ixè hanno evidenziato come i continui litigi tra Pd e Italia Viva stanno nuocendo a entrambi. Il PD è in caduta libera e allo stato attuale è il terzo partito d’Italia al 19,8%, Italia Viva, invece, ...

Sondaggi elettorali Noto : limite pagamento in contanti - italiani contrari : Sondaggi elettorali Noto: limite pagamento in contanti, italiani contrari I Sondaggi elettorali Noto per Porta a Porta del 22 ottobre si allineano, come valori, a quelli di Swg e Tecnè di questa settimana. La coalizione di governo perde l’1,1% rispetto alla rilevazione del 10 ottobre. Complice il passo falso di Partito Democratico (-0,4) e Movimento 5 Stelle (-0,5%). Ora le due forze principali che sostengono il governo Conte sono ...

Sondaggi elettorali - vola la Lega : Salvini torna al 33% - crescono anche Fdi e Fi : La manifestazione del centrodestra a piazza San Giovanni provoca un netto balzo in avanti nei Sondaggi elettorali da parte della Lega (+1,5%), ma anche di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Nella rilevazione di Tecnè per Quarta Repubblica guadagna consensi anche Italia Viva, in seguito alla decima edizione della Leopolda.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Ixè : quota 100 deve essere confermata : Sondaggi elettorali Ixè: quota 100 deve essere confermata Gli ultimi Sondaggi elettorali di Ixè per Cartabianca andati in onda il 22 ottobre vedono una Lega in calo dello 0,2 al 30,5% e un Movimento 5 Stelle in rialzo di un punto al 20,8%. Dati che vanno in contro tendenza rispetto a due rilevazioni di inizio settimana realizzate da Swg e Tecnè. Le differenze non finiscono qui: Ixè sonda Italia Viva in calo di mezzo punto al 3,5%. In questo ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - miracolo piazza San Giovanni - la Lega vola - crescono Fratelli d’Italia e Forza Italia - malissimo Pd e M5S - sale anche Renzi : A “Quarta Repubblica” programma condotto da Nicola Porro i tecnici di Tecnè lo hanno chiamato “miracolo piazza San Giovanni”. La manifestazione di sabato a Roma ha portato beneficio a tutte le forze del centrodestra. In particolare sta crescendo in maniera esponenziale il gradimento degli Italiani su Salvini e sulla Lega . Il partito del Carroccio, nel giro di una settimana, si attesta , secondo tecnè, al 33% delle intenzioni di ...

Sondaggi politici elettorali : PD e M5S in discesa - boom per Lega e Fratelli d'Italia : La Lega è tornata a crescere notevolmente nei Sondaggi politici: il partito di Matteo Salvini allunga sui rivali nelle intenzioni di voto pubblicate dall’istituto di ricerche SWG. Dopo settimane in cui c’erano state alcune flessioni, è ritornato a macinare terreno, staccando gli inseguitori, che a loro volto hanno perso consensi tra i cittadini. Un dato interessante riguarda Fratelli d’Italia che incrementa il proprio bottino, toccando ...

Sondaggi elettorali - nuovo boom della Lega : è al 34%. Crescono anche Fdi - Fi e Italia Viva : Il Sondaggio effettuato da Swg per il Tg La7 mostra gli effetti positivi delle due piazze del weekend - quella del centrodestra a Roma e la Leopolda 10 a Firenze - sui partiti che si sono mobilitati in questi giorni. La Lega torna al 34%, mentre sono in crescita anche Fratelli d'Italia, Forza Italia e Italia Viva.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in crescita al 33% - male Pd e M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in crescita al 33%, male Pd e M5S I primi Sondaggi elettorali della settimana evidenziano una tendenza che farà piacere a Matteo Salvini. A pochi giorni dalle elezioni regionali umbre, la Lega mette il turbo e stampa un +1,5 rispetto alla precedente rilevazione portandosi quindi al 33%, un punto in meno rispetto a quanto ottenuto alle europee. I dati sono quelli registrati dalla rilevazione Tecné per Quarta ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali di oggi - torna ai massimi storici la Lega - bene FDI - caporetto dopo la manovra per PD e M5S : Enrico Mentana ha voluto precisare che la manovra in via di definizione porta solo tanta confusione e moltissime tasse. Il giornalista è stato molto duro nei confronti dell’attuale governo affermando anche che il centrodestra invece, ha contrapposto alla coalizione di governo una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma con la partecipazione di oltre 200 mila persone. Il risultato di una manovra pasticciata e piena di tasse e una ...

Sondaggi elettorali Swg - in calo PD e M5S - crescono Lega e Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali Swg, in calo PD e M5S, crescono Lega e Fratelli d’Italia È finita la già non travolgente luna di miele della maggioranza giallorossa con gli italiani? A vedere gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7 sembrerebbe proprio di sì. Tre partiti dei quattro che appoggiano il Conte bis risultano in calo, in particolare i due principali azionisti, PD e Movimento 5 Stelle. Solo Italia Viva di Matteo Renzi gode ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 21 ottobre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 21 ottobre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare l’andamento ...