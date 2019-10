Siria | Erdoğan pensa all’entrata a Kobane e chiede la cattura del comandante dei curdi

Turchia - ondata di arresti dopo l’invasione in Siria. Giornalista finito in cella : “Erdogan usa la guerra per nascondere i problemi interni” : Dieci uomini armati, sette in uniforme e tre in borghese. La casa è circondata. “Venga con noi, niente storie. Ci segua“, urlano da dietro la porta. Sono le quattro di notte, a Istanbul. Dall’altra parte, all’interno, non c’è un pericoloso criminale. Ma un Giornalista. Hakan Demir, responsabile del sito del giornale di sinistra BirGün, sobbalza sul divano. “Stavo guardando una serie tv, ero tornato tardi dalla ...

Trump dichiara vittoria in Siria e toglie sanzioni a Turchia. Siglato un “accordo storico” tra Putin ed Erdogan : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato dalla Casa Bianca che è stato raggiunto un accordo per un cessate il fuoco "permanente" tra la Turchia e le forze democratiche Siriane (Sdf) e che, per questo, ha dato ordine di rimuovere le sanzioni imposte contro Ankara dopo il lancio dell'operazione militare turca nel nord della Siria. Trump ha detto che "un cessate il fuoco permanente" sarà difficile da mantenere nella regione, ma ...

Siria - Assad accetta accordo Erdogan-Putin sulla spartizione del Rojava : Proprio come previsto, si prepara di comune accordo la spartizione del nord-est della Siria e l'operazione, ovviamente, non coinvolge i curdi. Ieri Putin e Erdogan si sono incontrati a Sochi. Ne è uscito un accordo per la spartizione delle aree in cui i curdi hanno abitato finora, dove hanno combattuto, riconquistando palmo a palmo il territorio dagli eserciti dei terroristi dell’Isis. Qui i curdi hanno istituito importanti e legittime forme di ...

CAOS Siria/ Il ritiro dei curdi? Erdogan si prepari - subirà attentati : I curdi si ritirano dai confini turchi, ma Erdogan sembra diventato una marionetta nelle mani di Putin, ecco di cosa si tratta

Putin ed Erdogan ridisegnano la Siria : Il presidente russo Putin e quello turco Erdogan si sono visti a Sochi per un incontro fiume che è durato sei ore. Del resto ne avevano bisogno perché devono sistemare parecchie cose. I fotografi erano ancora nella stanza per le foto di rito quando Erdogan ha posato una mappa sul tavolino davanti a

Siria - Putin-Erdogan : nuova tregua 150 h : 19.52 Siria,Putin-Erdogan:nuova tregua 150h Ankara prolunga l'attuale cessate il fuoco nel nord-est della Siria di altre 150 ore. Turchia e Russia condurranno pattugliamenti congiunti fino a 10 km dal confine turco. E' esclusa Qamishli, principale centro curdo nell'area. E' l'intesa raggiunta a Sochi dai presidenti dei due Paesi, Erdogan e Putin. "Accordo storico per la lotta contro il terrorismo, a favore dell'unità politica e territoriale ...

Siria - patto Putin-Erdogan : pattuglie congiunte fino a 10 km oltre confine turco : Turchia e Russia condurranno pattugliamenti congiunti fino a 10 km entro il territorio Siriano oltre il confine turco, a est e ovest dell'area in cui è stata condotta l'operazione...

Siria - curdi annunciano ritiro da safe zone. Oltre 5 ore di colloquio Putin-Erdogan : Le forze curdo-Siriane si sono ritirate dalla zona di sicurezza nel nord-est del paese come richiesto dall'accordo turco-americano. Lo riferiscono media Siriani e panarabi che citano fonti militari curde e statunitensi. Le forze curde hanno informato quelle americane di aver ritirato le loro truppe dalla zona frontaliera, affermano le fonti citate dalle tv panarabe al Jazira e al Arabiya. Il ritiro dalla zona di sicurezza turca sarebbe stato ...

Siria e Turchia : scade la tregua. Erdogan incontra Putin - ma sogna la bomba atomica : Altro che passo indietro. Erdo?an vuole una «Turchia ancora più grande» e nel suo cassetto c?è un sogno marcio: la bomba atomica. Lo scacchiere Siriano è...

Siria - scade la tregua con i curdi. Oggi Erdogan da kingmaker Putin : Il 'sultano' costruisce la sua "zona di sicurezza" in Siria, ma prima di decidere le prossime mosse attende di vedere cose ne pensa Vladimir Putin, il vero kingmaker nel Paese mediorientale, che Recep Erdogan vedra' a Sochi Oggi, a poche ore dalla scadenza (le 21 italiane) della tregua con i curdi. Il ministero della Difesa turco ha reso noto di aver preso il controllo di una superficie di 1.500 km quadrati del Nord-Est della Siria, meno della ...

Siria - Turchia e Assad mettono le mani sul Rojava. Lavrov : “Strutture curde rientrino in sfera Siriana”. Martedì incontro Erdogan-Putin : Turchia e Russia, che sostiene il governo di Bashar al-Assad, hanno un piano per il nord-est della Siria: spartirselo. E a rimetterci sarà l’autonomia del popolo curdo che rappresenta la maggioranza della popolazione in quella striscia di terra al confine tra i due Paesi mediorientali. Lo si intuisce dalle parole pronunciate lunedì dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e dal ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov, nel giorno ...

Siria - Erdogan : Ue e Nato con terroristi : 13.00 Criticando l'operazione militare contro le milizie curde nel nord-est della Siria, i paesi occidentali si sono "schierati dalla parte dei terroristi" contro la Turchia. Lo ha sostenuto il presidente turco Erdogan, tornando a denunciare l'isolamento di Ankara. "Tutto l'occidente si è schierato con i terroristi e ci ha attaccato", ha detto Erdogan, accusando esplicitamente "i Paesi Nato e Ue".Nessuna proroga alla tregua, assicura. Le ...

CAOS Siria/ Erdogan - Putin e Iran : di chi è il "nuovo" Medio oriente? : La Russia, anche grazie al ruolo svolto dalla Turchia, sta risultando essere la vera vincitrice della partita Mediorientale

Regge la tregua in Siria - ma Erdogan torna a minacciare i curdi : Se non ci sarà il ritiro delle milizie curde Ypg entro la sera del 22 ottobre «continueremo» l'operazione militare «da dove ci siamo fermati», e «spaccheremo le teste dei terroristi», ha ribadito il presidente turco parlando a Kayseri, nel cuore dell'Anatolia