Si sono costituiti i presunti assassini del personal trainer 24enne a Roma

Fonte : agi

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Due persone, sospettate di aver ucciso Luca Sacchi, ilfulminato con un colpo alla testa durante un tentativo di rapina, sicostituite esotto interrogatorio . Il delitto è stato commesso mercoledì alle 23.20 fuori dal pub Jhon Cabot di via Mommsen, in zona Appio, nella Capitale. Secondo quanto viene riferito, i due - convinti da un parente - siconsegnati spontaneamente alle forze dell'ordine. Al momento si trovano in Questura e con loro cii carabinieri del Nucleo Investigativo titolari dell'indagine. Sacchi si trovava con la sua ragazza all'esterno del locale e avevano appuntamento con alcuni amici, quandostati aggrediti da due persone che hanno rapinato la ragazza e colpito con un colpo di pistola alla testa il. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza nei pressi ...

