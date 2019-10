Serie BKT | dove vedere Salernitana-Perugia in Tv e streaming

Serie BKT - Pordenone-Cittadella : dove vedere il match in Tv : L’atmosfera che si respirerà ala Dacia Arena, teatro di Pordenone-Cittadella, sarà certamente importante come dimostrato dal buon andamento della prevendita. I padroni di casa faranno il possibile per fare il bottino pieno: tra le mura amiche hanno infatti avuto finora un ottimo rendimento con tre vittorie su quattro gare disputate e vorranno quindi fare il […] L'articolo Serie BKT, Pordenone-Cittadella: dove vedere il match in Tv è ...

Serie BKT - il Benevento nella tana del Pescara : diretta su DAZN : La sfida dell’Adriatico tra Pescara e Benevento vede certamente tra i favoriti gli ospiti, che non nascondono l’ambizione di puntare direttamente al ritorno in Serie A e finora raramente hanno deluso. I padroni di casa, però, vogliono contare soprattutto sul sostegno del proprio pubblico e puntano a fare risultato, anche se finora non sempre ci […] L'articolo Serie BKT, il Benevento nella tana del Pescara: diretta su DAZN è ...

Serie BKT - il Crotone ospita il Venezia : live su DAZN : Allo Scida è in programma una gara il cui esito appare piuttosto difficile da pronosticare. Il Venezia, che è finora imbattuto nelle gare in trasferta, sarà infatti ospite del Crotone, che ha però però ha vinto gli ultimi due scontri disputati sul suo terreno. Entrambe hanno però inziato la stagione con obiettivi differenti: i calabresi […] L'articolo Serie BKT, il Crotone ospita il Venezia: live su DAZN è stato realizzato da Calcio e ...

Serie BKT - Cosenza-Chievo : dove vedere la gara in Tv e streaming : Il campionato è solo agli inizi, ma è ormai chiaro come Cosenza e Chievo, che si ritroveranno di fronte in Calabria, stiano vivendo momenti profondamente diversi e, come tale, anche obiettivi differenti da raggiungere. I padroni di casa non sono ancora riusciti a conquistare una vittoria tra le mura amiche e vogliono provare a colmare […] L'articolo Serie BKT, Cosenza-Chievo: dove vedere la gara in Tv e streaming è stato realizzato da ...

Serie BKT - Ascoli-Virtus Entella : dove vedere la gara in Tv : Si apre questa sera la nona giornata di Serie B con una sfida che è già importante per entrambe le squadre. L’Ascoli ospita tra le mura amiche la Virtus Entella, entrambe bisognose di conquistare i tre punti: i marchigiani vogliono riconquistare la vittoria in casa, mentre i liguri non ottengono il massimo risultato addirittura dal […] L'articolo Serie BKT, Ascoli-Virtus Entella: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio ...

Serie BKT - Frosinone-Livorno chiude l’8a giornata : live su DAZN : Frosinone-Livorno è la partita che chiude questa sera l’ottava giornata di Serie BKT e che è fondamentale soprattutto per i padroni di casa. I ciociari erano considerati una delle formazioni accreditate per la promozione in Serie A, ma le battute d’arresto inaspettate non sono mancate e l’obiettivo ora sembra più lontano. La formazione guidata da […] L'articolo Serie BKT, Frosinone-Livorno chiude l’8a giornata: live ...

Serie BKT - dove vedere Empoli-Cremonese in Tv e streaming : Appuntamento al Castellani per la sfida tra Empoli e Cremonese: diretta alle ore 21. I padroni di casa partono con i favori del pronostico: l’avvio di stagione dei toscani li conferma infatti come una delle formazioni più accreditate per la promozione, forti anche di un’imbattibilità che dura da 21 giornate in Serie B (15 vittorie […] L'articolo Serie BKT, dove vedere Empoli-Cremonese in Tv e streaming è stato realizzato da ...

Serie BKT ottava giornata Crotone in dieci conquista un pareggio che le sta stretto per come si è espresso nell’arco dei novanta minuti più sei di recupero : Pisa 1 Crotone 1 Marcatori: De Vitis 30°, Golemic 70° Pisa (3-5-2): Gori, Aya, Belli, Benedetti, Siega,

Serie BKT - Pisa-Crotone : dove vedere la gara in Tv e streaming : Il Pisa è stato finora protagonista di un cammino caratterizzato da alti e bassi, ma i sette punti conquistati nelle prime tre giornate rendono decisamente meno difficile la situazione e consentono di fare un bilancio non così negativo, ma per non ritrovarsi in una situazione di classifica più difficile è indispensabile trovare la continuità. A […] L'articolo Serie BKT, Pisa-Crotone: dove vedere la gara in Tv e streaming è stato realizzato ...

Serie BKT - Chievo-Ascoli : dove vedere la gara in Tv e streaming : Chievo e Ascoli potrebbero puntare entrambe alla promozione, ma qualche battuta d’arresto di troppo ha complicato il loro percorso. Prima della sosta i veneti sono stati protagonisti di una partita in cui non sono mancate le emozioni, terminata con la vittoria per 4-3 sul campo del Livorno, mentre i marchegiani avevano iniziato la stagione in […] L'articolo Serie BKT, Chievo-Ascoli: dove vedere la gara in Tv e streaming è stato ...

Serie BKT - Virtus Entella-Trapani : dove vedere il match in Tv : Pur essendo ancora a inizio campionato, la sfida tra Virtus Entella e Trapani in programma oggi (fischio d’inizio alle ore 15) può essere già definita uno scontro diretto per la salvezza, obiettivo che entrambe vogliono raggiungere. Per i padroni di casa partire con i favori del pronostico è quasi naturale visto il ruolino di marcia […] L'articolo Serie BKT, Virtus Entella-Trapani: dove vedere il match in Tv è stato realizzato da ...

Serie BKT - dove vedere Venezia-Salernitana in Tv e streaming : Nord vs. Sud potrebbe essere questa una delle chiavi di lettura di Venezia-Salernitana, una delle sfide inserite nel calendario dell’ottava giornata di Serie BKT, ma non certamente l’unica. Le tifoSerie delle due squadre, infatti, pur non essendo legate da un gemellaggio, sono da tempo unite da un rapporto di stima reciproca, che si è cementato […] L'articolo Serie BKT, dove vedere Venezia-Salernitana in Tv e streaming è stato ...

Serie BKT - il Pescara ospita lo Spezia : diretta su DAZN : Fare risultato per uscire da un momento difficile: potrebbe essere questa la sintesi di Pescara-Spezia. Entrambe le squadre, infatti, pur essendo ancora a inizio stagione, non stanno affrontando un periodo particolarmente positivo e l’auspicio delle rispettive tifoSerie è che la sosta possa essere servita a ricompattare l’ambiente e a migliorare la forma fisica. La classifica […] L'articolo Serie BKT, il Pescara ospita lo ...

Serie BKT - Juve Stabia-Pordenone : dove vedere la gara in Tv : Tra le gare dell’ottava giornata di Serie BKT ce n’è una che è davvero un unicum per il campionato cadetto, quella tra Juve Stabia e Pordenone. I neroverdi, infatti, sono alla loro prima stagione in Serie BKT e hanno finora dimostrato di non avere grandi timore anche nei confronti di formazioni sulla carta più dotate. […] L'articolo Serie BKT, Juve Stabia-Pordenone: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e ...