Serie A 2019 2020 | 9a giornata | le partite in diretta su Sky e Dazn

Basket - 6a giornata Serie A 2019-2020 : apre Trento-Treviso - chiude Cantù-Sassari : Inizia domani (sabato 26 ottobre) la 6a giornata di serie A 2019-2020. In programma tre anticipi. apre, alle 19.00, la Dolomiti Energia Trento, sconfitta, in settimana, in Eurocup, dal Prokom Gdynia, che ospita la De Longhi Treviso in quella che è una sfida inedita nella massima categoria. Per i veneti è pronto a tornare in campo Alviti, mentre Imbrò è in forse e potrebbe, a sua volta, esordire in questo weekend. Alle 20.00 sarà la ...

Tennis - WTA Finals 2019 : sorteggiati i gironi. Barty e Pliskova sono teste di Serie : sono stati sorteggiati i gironi delle WTA Finals 2019, il torneo che chiude la stagione di Tennis femminile e che è riservato alle otto migliori giocatrici dell’anno solare. La manifestazione si disputerà a Shenzhen (Cina) dal 27 ottobre al 3 novembre. L’australiana Ashleigh Barty, testa di serie numero 1 e vincitrice del Roland Garros, è stata inserita nel Gruppo Rosso insieme alla giapponese Naomi Osaka (vincitrice degli Austrial ...

Basket - 6a giornata Serie A 2019-2020 : apre Trento-Treviso - chiude Cantù-Sassari : Inizia domani (sabato 26 ottobre) la 6a giornata di serie A 2019-2020. In programma tre anticipi. apre, alle 19.00, la Dolomiti Energia Trento, sconfitta, in settimana, in Eurocup, dal Prokom Gdynia, che ospita la De Longhi Treviso in quella che è una sfida inedita nella massima categoria. Per i veneti è pronto a tornare in campo Alviti, mentre Imbrò è in forse e potrebbe, a sua volta, esordire in questo weekend. Alle 20.00 sarà la volta della ...

Le Serie tv rivelazione premiate agli Emmy Awards 2019 che vale la pena recuperare : Mai come quest’anno, l'ultima edizione degli Emmy Awards, la n.71 della storia dell’Oscar della Tv, ha riservato più di una sorpresa premiando delle vere e proprie serie rivelazione, titoli ed interpreti fuori dal solito - e un po' stantio - circuito dei prevedibili vincitori. Non c’è stato il plebiscito per Game of Thrones, nonostante le 32 candidature e l’addio alla serie terminata quest’anno, anche se la saga fantasy ha portato a casa la ...

Baseball - World Series MLB 2019 : altro successo per il Washington Nationals - Astros ko 12-3 - Serie sul 2-0 : Le World series della MLB di Baseball 2019 sembrano sempre più nelle mani dei Washington Nationals, con la formazione della capitale capace di vincere anche gara-2 contro gli Houston Astros, questa volta al termine di una prestazione dirompente, per il punteggio di 12-3. Gli Astros scelgono come starter pitcher Justin Verlander, che concede subito una base su ball a Trea Turner, il quale guadagna la seconda base a seguito del singolo di Adam ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : vincono Roma - Milano e Padova negli anticipi della quarta giornata : Si sono giocati oggi tre anticipi validi per la Serie A1 di Pallanuoto femminile, resi necessari da ritorno degli spareggi delle qualificazioni agli Europei 2020, in programma sabato: tre affermazioni esterne, con le nette vittorie della Roma, per 5-14 ad Ancona, e del Padova, per 2-10 a Verona, mentre Milano passa di misura a Trieste per 12-13 dopo essere stata a lungo in svantaggio. Completeranno il quadro sabato Florentia-Catania e ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : vincono Ortigia - Pro Recco e Brescia. Fuga a tre in classifica : vincono le prime tre del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: restano a punteggio pieno, dopo il turno infrasettimanale nel quale si è giocata la terza giornata, Ortigia, Pro Recco e Brescia, che hanno vinto rispettivamente per 12-6 contro il Palermo, per 6-18 a Salerno e per 14-8 contro il Savona. La Sport Management insegue a quota 6 dopo al netta vittoria per 5-16 a Roma, assieme al Trieste, che supera per 11-5 il Posillipo. ...

Baseball - World Series MLB 2019 : ai Washington Nationals gara-1 - Houston Astros sconfitti 5-4 : Iniziano nel segno dei Washington Nationals le World Series MLB 2019, le finali del campionato americano di Baseball, con la formazione della capitale capace conquistare gara-1, ribaltando il pronostico contro gli Houston Astros per 5-4. Play ball e subito valida per i Nationals, con Trea Turner che mette giù un singolo, non convertito dagli altri battitori, tra cui anche Anthony Rendon, il migliore della squadra per media, che esce per ...

I contenuti inediti in arrivo sulla nuova Raiplay nel 2019/2020 - da Fiorello alle Serie tv in esclusiva : Tra le novità previste dal nuovo piano industriale della Rai, annunciate dall'amministratore delegato Fabrizio Salini al MIA di Roma lo scorso weekend, c'è anche il rinnovamento della piattaforma Raiplay con nuove funzionalità e soprattutto nuovi contenuti pensati apposta per lo streaming. Durante la presentazione del nuovo piano industriale al primo mercato italiano che unisce tutti i segmenti dell’industria audiovisiva, è stata annunciata ...

Calendario Serie TV 2019 USA/UK : The Moodys su FOX a dicembre : Calendario Serie Tv 2019 Le date di partenza delle Serie Tv negli USA e non solo Calendario Serie Tv 2019. – Tv USA e non solo. Una guida fondamentale per chi vuole sempre sapere quando parte la sua Serie tv preferita nel suo paese d’origine. L’ottava stagione di Homeland è stata spostata in autunno. Ecco quindi le date del 2019 delle Serie tv dagli USA, comprese le partenze su Netflix o Amazon che rappresentano ...

Calcio - Serie A 2019-2020. Il Brescia blocca la Fiorentina sullo 0-0 - incontro senza grandi emozioni : Il Monday Night dell’ottava giornata di Serie A si è concluso con un pareggio a reti bianche tra Brescia e Fiorentina, impegnate allo stadio Mario Rigamonti. I lombardi hanno così interrotto la striscia di tre vittorie consecutive dei Viola mettendo in cascina un punto importante nella lunga corsa verso la salvezza, mentre i toscani hanno perso una grande chance per agguantare il Cagliari a quota 14 punti in quinta posizione in classifica ...

Serie tv su NOW TV - 8 tra le migliori del 2019 da Euphoria a Watchmen : La ricchezza dei cataloghi di Netflix e Prime Video offre da anni una moltitudine di opportunità per gli appassionati, ma è tra le Serie tv su NOW TV che troviamo alcuni dei più grandi successi e dei titoli più interessanti dell'intero 2019. Fra casi mediatici globali e produzioni meno popolari ma osannate dalla critica, le migliori Serie tv disponibili su NOW TV fanno del 2019 un anno spettacolare per la piattaforma streaming di Sky. Ne ...

Houston Astros-Washington Nationals - World Series MLB baseball 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Saranno Houston Astros e Washington Capitals a giocarsi le World Series 2019, in quello che è l’appuntamento più ambito del baseball in assoluto. I Washington Nationals arrivano per la prima volta nella loro storia alle World Series, anche se la città in quanto tale attende dal 1933, quando furono i Senators ad arrivarci: va ovviamente detto che non sussiste alcun legame tra le due franchigie, appartenenti a epoche storiche del tutto ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Brindisi vince 108-99 il match contro Pesaro! Spettacolari i 32 punti di John Brown : Segnare 99 punti e perdere comunque la partita non è roba da tutti i giorni nel Basket europeo. Questa sera capita alla Carpegna Prosciutto Pesaro, sconfitta a Brindisi dall’Happy Casa per 108-99 in una partita davvero spettacolare dal punto di vista folkloristico e davvero lontana da quelli che sono gli schemi soliti della palla a spicchi. Alla fine brillano le stelle americane della formazione pugliese, entrate nel match una alla volta, ...