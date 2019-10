“Se il mondo guarda la MLS | è solo merito mio” | Ibra rompe con gli USA e litiga con i

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 25 ottobre 2019)himoviccon gli Usa. Non sa se resta a Los Angeles. E se resta “sarà un bene per la MLS”. “Se resto, tutto illa MLS. Se vado via, nessuno si ricorderà della MLS” Se non suona come un addio al calcio USA questo sfogo di Zlatanhimovic, è quanto meno il segno della insofferenza di un campione dal superego che sta facendo di tutto per tornare in Europa. Al Napoli, soprattutto, più volte solleticato esplicitamente dallo svedese. L’eliminazione dei Los Angeles Galaxy dai play off haaccelerato il processo, e acuito i suoi soliti atteggiamenti provocatori. Contestato da qualche tifoso, ha risposto immediatamente sul campo schernendoli. Poi dopo ha commentato: “Mi hanno detto qualcosa, io non sono stato irrispettoso. Ma questo è un allenamento per me. Sono abituato a giocare con 80.000 spettatori, questo stadio è troppo ...

