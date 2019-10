Scossa di terremoto tra Lucca e Massa | boati a Viareggio

Terremoto in tempo reale - nuova Scossa in Puglia - la terra ha tremato nel foggiano : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata nella tarda serata di ieri dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 2.0, è stato segnalato a Mattinata in provincia di Foggia. La scossa è avvenuta intorno alle 22,51 di ieri sera. L’evento tellurico è avvenuto a una profondità di chilometri 24 dalla crosta terrestre. I comuni interessati sono stati oltre Mattinata, Monte ...

Scossa di terremoto lieve su Cosenza - avvertita : Una leggera Scossa di terremoto è stata avvertita oggi pomeriggio, esattamente alle 13.58, nella zona di Cosenza, in Calabria. Stando alle segnalazioni si è trattato di un sisma molto lieve...

Toscana : Scossa di terremoto nella notte tra Pisa e Livorno : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata e avvertita nella notte di oggi, 24 ottobre 2019, esattamente alle 04.46, sulle coste della Toscana settentrionale. Stando ai dati...

Terremoto - paura in Friuli Venezia Giulia : Scossa vicino Gemona [AGGIORNAMENTI LIVE] : paura in Friuli Venezia Giulia dove qualche minuti fa è stata avvertita una scossa di Terremoto nei pressi di Gemona. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione: numerose le chiamate ai soccorritori. E’ stato avvertito inoltre un forte boato che ha generato una grande paura tra la popolazione. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Terremoto, paura in Friuli Venezia Giulia: scossa vicino Gemona [AGGIORNAMENTI LIVE] ...

Terremoto in tempo reale - Scossa in Sicilia - la terra trema in provincia di Catania : Oggi 23 ottobre alle ore 15,59 è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma una nuova scossa di Terremoto in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.7, è avvenuta nei pressi di Bronte in provincia di Catania. L’evento sismico ha interessato diversi paesi della provincia di Catania. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati Adrano, Maletto, Cesarò e Maniace. Il Terremoto è stato anche avvertito in ...

Terremoto : forte Scossa nell’Oceano Atlantico - si teme tsunami [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nell‘Oceano Atlantico. La scossa, di magnitudo 6.5, si è verificata alle ore 18:08 (ora italiana). L’epicentro è stato localizzato nell’Oceano Atlantico Meridionale, mentre l’ipocentro a soli 10 Km di profondità. Data l’entità della scossa non si esclude un’allerta tsunami. L'articolo Terremoto: forte scossa nell’Oceano Atlantico, si teme tsunami ...

Terremoto oggi - forte Scossa al confine tra Austria e Germania paura tra la gente - sentita anche in Italia : Nella notte appena trascorsa è stato segnalato un forte Terremoto nei pressi di Kufstein ai confini tra l’Austria e la Germania. La scossa, di magnitudo 4.0, è avvenuta in piena notte all’1,35 ad una profondità di 17 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è stato avvertito anche nelle città limitrofe a Kizbuhel ,Lofer, Unken, Worgl. La violenta scossa è stata avvertita anche a Salisburgo a Monaco e in alcune città Italiane ...

Un terremoto magnitudo ML 3.9 si è verificato al confine Austria–Germania alle 01:35:41, ad una profondità di 17 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto in tempo reale - Scossa nel Lazio - trema la terra a Roma e provincia : Oggi, 22 ottobre 2019 la terra ha tremato ancora in Italia, la nuova scossa è stata segnalata alle ore 13,27 nel Lazio in provincia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 2.0, è avvenuto a Artena a circa 40 chilometri da Roma. L’epicentro del sisma è stato segnalato a una profondità di 11 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dalla scossa sono stati anche Valmontone, Colleferro, Palestrina, Cave e altri comuni ...

Terremoto in tempo reale Scossa in Puglia - trema la terra in provincia di Foggia : Oggi 21 ottobre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa di Terremoto in provincia di Foggia. L’evento sismico, di magnitudo 2.4, è avvenuto a Vico del Gargano nel Foggiano. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 32 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito l’evento sismico sono stati: Ischitella, Carpino, Rodi Garganico, Peschici e ...

Terremoto : Diamoci una Scossa! a Ragusa : Terremoto: Diamoci una scossa! a Ragusa. E' lo slogan informativo della Provincia di Ragusa per la Giornata nazionale della prevenzione sismica

Scossa di terremoto magnitudo 6.3 nelle Isole Vanuatu : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato nell’area delle Isole Vanuatu alle 02:52:31 UTC (04:52:31 ora italiana, 13:52:31 ora locale) ad una profondità di 247 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.3 nelle Isole Vanuatu sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto a est di Roma - Scossa avvertita lievemente da Colleferro ai Castelli : Terremoto, trema la terra vicino a Roma. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una scossa di magnitudo 2.2 a due km a est di Artena e 5 da Colleferro, in provincia di Roma. Il sisma...

