Sciopero venerdì 25 ottobre | Roma paralizzata | Raggi | Ostaggio di

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Giornata nera per i trasporti, soprattutto adi bus, metropolitana, raccolta dei rifiuti, ma non solo. A rischio sono anche treni e aerei su scala nazionale. La capitale sarà dunque letteralmentesoprattutto per via della protesta di tutte le municipalizzate. Come riferisce l’Ansa, ci sono disagi a scuola per l’agitazione dei sindacati di base, ma anche nella giustizia per la mobilitazione degli avvocati. Nel trasporto aereo e ferroviariogenerale di tutte le categorie pubbliche e private; i lavoratori di Alitalia si fermano per 4 ore, disagi previsti anche presso gli scali milanesi. Si fermano anche l’azienda di trasporto regionale del Lazio Cotral e l’Enav. Trenitalia fa sapere che le Frecce circoleranno regolarmente: loè iniziato alle 21 di giovedì 24e proseguirà fino alle 21 di. Saranno comunque garantiti anche i ...

